¿Qué le pasó al hijo de Manola Díez? Actriz rompe en llanto al recordar accidente que lo dejó ciego

La participación de Manola Díez en La Granja VIP ha conmocionado tanto a sus compañeros como a la audiencia, no solo por su carácter y autenticidad, sino por los momentos de vulnerabilidad que ha mostrado frente a las cámaras.

Durante una reciente dinámica en la gala del martes, la actriz se quebró al abordar el doloroso episodio familiar que marcó su vida: el accidente en el que su hijo Max perdió la vista de un ojo.

¿Qué accidente tuvo el hijo de Manola Díez?

La tragedia ocurrió cuando Max López Díez, hijo de Manola Díez y del empresario Roberto López, tenía apenas seis años y medio. Max, nacido en 2006 y actualmente con 19 años, vivió el accidente durante unas vacaciones familiares en Cancún.

En ese momento, Manola se encontraba en la Ciudad de México concluyendo dos escenas de una telenovela, por lo que su hijo quedó bajo el cuidado de la familia.

Ella misma ha contado que Max quiso abrir una gelatina por su cuenta. Al no lograrlo con las manos, tomó un cuchillo de madera con picos, intentando usar más fuerza y acabó provocándose una grave herida en el ojo. El impacto fue tal que, según relató la propia actriz, el niño se lesionó profundamente, perdió la vista de ese ojo y, aunque los médicos lograron salvar el globo ocular, el daño fue irreversible.

Manola ha contado que cuando regresó a casa tras enterarse del accidente, trató de mantener la calma para no alarmar más a su hijo. Max mostró una madurez impactante al relatarle: “Yo me lo saqué solo, me quedé con el ojo en mi mano”.

Manola Díez y su hijo. (Instagram: diezmanola)

La actriz ha compartido que, pese a la tragedia, su hijo repitió en diversas ocasiones que “seguía siendo feliz”, lo que marcó para ella una lección de entereza y resiliencia.

Esta experiencia, que cambió para siempre su vida y la de su familia, llevó a Manola Díez a tomar la difícil decisión de retirarse temporalmente del medio artístico. Dedicó años por completo al cuidado y apoyo de Max, poniéndolo como su prioridad absoluta y acompañándolo en el proceso de adaptación.

“Hay mucho dolor”

El recuerdo de ese momento volvió a surgir durante una dinámica de sinceridad en la gala de La Granja VIP. Al ser invitada a expresar sus sentimientos, Manola no pudo evitar las lágrimas y compartió con sus compañeros y el público que “detrás de una persona difícil hay una historia difícil”.

Reconoció que el dolor por lo sucedido permanece y la acompañará toda la vida, aunque ahora trata el tema con más reserva y respeto por petición de su hijo, que ya es adulto y busca mantener esa parte de su historia en la intimidad familiar.

Manola Díez recuerda trágico accidente de su hijo y asegura que por eso tiene un carácter fuerte. (Tv Azteca)

“No me da vergüenza decirlo. Creo que como todos hemos pasado pruebas difíciles y no me voy a justificar, pero sí hay mucho dolor... Todos hemos pasado pruebas o dolores, y uno se esconde, pones tu cara de mala, pero realmente yo no me considero una persona mala, yo sé que tengo un noble corazón, pero a veces pongo ese enojo porque detrás hay mucho dolor... Quiero respetar a la persona que es mi hijo, que no quiere que hable de ese tema porque ya lo he hablado mucho”.

El testimonio conmovió a granjeros y televidentes, despertando empatía y también curiosidad respecto a su vida.

A lo largo de su carrera, Manola Díez ha enfrentado más de una situación límite. Además del accidente de su hijo, la actriz vivió una experiencia cercana a la muerte tras su maternidad.

En La Granja VIP relató que, luego del nacimiento de Max, sufrió una complicación llamada placenta accreta, que le provocó una hemorragia masiva y la llevó a una larga estancia en terapia intensiva. Los médicos optaron por una transfusión sanguínea de emergencia y la extirpación del útero, situación que la dejó incapaz de tener más hijos y cambió para siempre su visión de la vida.