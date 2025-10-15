México

Gobierno avanza en reapertura de caminos en estados afectados por lluvias, Ejército activa 111 puentes aéreos

La presidenta indicó que Veracruz es el estado con más municipios afectados e Hidalgo la entidad menos comunicada

Por Fernanda López-Castro

La Sedena indicó que activó
La Sedena indicó que activó 11 puentes aéreos. | Presidencia

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances en la reconexión de carreteras y vías de comunicación, así como en la implementación del Plan DN-III y el apoyo a la población en los cinco estados afectados por las lluvias, que hasta el momento han dejado un saldo de 66 personas fallecidas.

Información en desarrollo...

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Matías Grande representarán a México en las Finales del Campeonato Mundial de Arquería 2025, que se celebrarán en Nankín, China

SAT no detiene operaciones pese a paro de labores; reporta atención en 155 de las 162 oficinas en el país

El pasado martes, trabajadores hicieron un paro de labores para exigir mejoras laborales

Impulso Popular 2025: así puedes registrarte al apoyo de 800 mil pesos en la Ciudad de México

El programa ofrece apoyo a cooperativas integradas por mujeres y hombres

Cómo preparar tostadas de salpicón de machaca, un antojito norteño y saludable

Esta versión del tradicional platillo sorprende por su practicidad y versatilidad, a la vez que está compuesta por ingredientes que aportan proteína, vitaminas y minerales

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: "Me dijo que no"

La cantante fue abordada posteriormente en el aeropuerto y se le cuestionó más al respecto

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: "No hay información"

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: "Me dijo que no"

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

Sergio Mayer Mori enfurece con la producción de ‘La Granja VIP’ y exhibe privilegios en su contrato

“Están bien servidos”: Roberto Palazuelos defiende sus tacos de 200 pesos en Tulum

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año

Mundial 2026: conoce a los países que hasta el momento debutarán en la Copa del Mundo de la FIFA

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana, reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”