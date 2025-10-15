Gobierno avanza en reapertura de caminos en estados afectados por lluvias, Ejército activa 111 puentes aéreos

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances en la reconexión de carreteras y vías de comunicación, así como en la implementación del Plan DN-III y el apoyo a la población en los cinco estados afectados por las lluvias, que hasta el momento han dejado un saldo de 66 personas fallecidas.

