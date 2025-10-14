Loret de Mola critica colecta de Morena para damnificados por inundaciones y recuerda fideicomiso por afectados del sismo de 2017

Loret de Mola recordó que Alejandro Esquer estuvo detrás de la operación del 2017. Foto: Cuartoscuro

Luego de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hiciera un llamado para realizar una colecta de víveres para los damnificados por las fuertes lluvias que han azotado diversas partes del país, el periodista Carlos Loret de Mola criticó dicha colecta.

Y es que Loret de Mola dijo el pasado lunes en la noche, durante su programa noticioso en el medio Latinus, que si los miembros de Morena creen que los ciudadanos no se acuerdan de lo que hicieron con el dinero para los damnificados del sismo de septiembre de 2017.

“La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, promovió en sus redes sociales el centro de acopio de Morena, oiga, recordemos que tras el sismo del 2017, Morena organizó un fideicomiso para los damnificados, un año después, 2018, año de las elecciones, el INE detectó que usaron ese fideicomiso para financiar a políticos de Morena”.

Recordó que el operador de esa “tranza” fue Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la actualidad, Esquer es senador de Morena. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

“Alejandro Esquer fue captado en un video, en la llamada operación carrusel. Se le ve en una sucursal bancaria formándose una y otra y otra vez, junto con otras cinco personas para hacer pequeños depósitos en efectivo, y como era depósitos en efectivo pequeños, no sonaban las alertas de lavado de dinero, de evasión fiscal, el INE no se daba cuenta”, dijo.

Señaló que metieron millón y medio de pesos en un “carrusel de cash”, lo que quedó grabado en video.

“¿Pasó algo? Claro que no. Cuando se reveló el video, por cierto, en esta plataforma, Alejandro Esquer siguió siendo secretario particular de López Obrador y ahorita Esquer es senador de Morena”, concluye.