Sheinbaum recorre comunidad afectada por lluvias en Querétaro y asegura que hay suficiente presupuesto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Pinal de Amoles, en Querétaro, una comunidad afectada por las recientes lluvias, donde supervisó el avance de las tareas de ayuda a la población.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum aseguró que se mantienen las actividades en territorio y afirmó que existe presupuesto suficiente para brindar apoyo a todas las familias impactadas.

Sheinbaum y su equipo, acompañados por el gobernador Mauricio Kuri, llegaron en helicóptero, recorrieron la zona, y establecieron contacto directo con habitantes del lugar, quienes manifestaron sus inquietudes y necesidades derivadas de los daños provocados por las lluvias.

“En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, escribió en su cuenta de X.

La presidenta reiteró que el apoyo de los tres niveles de gobierno está garantizado para todas las familias afectadas por las intensas lluvias del pasado jueves.0

“Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma para apoyar a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. No escatimamos ningún esfuerzo, ningún apoyo; estamos con la gente en territorio, no vamos a dejar a nadie desamparado”, publicó este lunes la presidenta Sheinbaum.

Elementos de las Fuerzas Armadas se encuentran desplegados en las entidades afectadas, a las cuales han llevado suministros y víveres.

