Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán

Clara Brugada presentó un nuevo proyecto al interior de la renovada Línea 1 del Metro. (Cuartoscuro/ANDREA MURCIA)

El gobierno de la Ciudad de México está por inaugurar la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) hasta Observatorio, después de poco más de tres años de obras, la línea rosa ya dará servicio en todas sus estaciones. Será en el mes de noviembre cuando opere en su totalidad.

En días recientes, las autoridades capitalinas realizaron un recorrido para conocer los avances de la obra en las renovadas estaciones, y uno de los proyectos que destacó Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, durante su visita a la Línea 1 del Metro CDMX es la creación del “muro verde”.

Este muro verde está instalado en la estación Juanacatlán, los usuarios podrán observar una colección de plantas instaladas en una de las paredes de la estación, la colección de plantas está instalada a un costado del andén de arribo.

¿Qué es el muro verde, proyecto que instalaron en la Línea 1 del Metro CDMX?

El pasado 9 de octubre, las autoridades capitalinas realizaron un recorrido a las instalaciones, la jefa de gobierno explicó en qué consiste este primer proyecto que estará a prueba dentro de las instalaciones del Metro CDMX.

“Este muro es un muro verde que justamente uno de los activistas que están participando en este encuentro de México a favor del clima; se me acercó y me hizo una propuesta para los subterráneos. Muros verdes para los subterráneos. Entonces, le puse como reto que se hiciera en el Metro y me dijo que su tecnología sí iba a funcionar aquí en el Metro. Entonces, está a prueba”, compartió.

De acuerdo con las autoridades, la instalación de plantas y flores dentro de las instalaciones del Metro CDMX es un proyecto que estará a prueba. Se pretende instalar en otras estaciones de la red del STC Metro.

Así se ve la estación Juanacatlán con la instalación del muro verde (X/ @h_conexion)

“Está a prueba para ver si funciona con la situación que tiene estar en un túnel que no tiene luz directa, etcétera. Pero si esto funciona, vamos a ver muchas estaciones del metro con los muros verdes, que además tienen un beneficio para el clima interno del propio Metro”, agregó Clara Brugada.

¿Cuándo abre la Línea 1 del Metro CDMX?

El anuncio de la reapertura total de la Línea 1 del Metro CDMX ha quedado fijado para el 16 de noviembre. Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que la Línea 1, que conecta Observatorio con Pantitlán, estará completamente habilitada para los usuarios tras concluir la fase de pruebas y certificación.

Clara Brugada confirmó que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio el 16 de noviembre. (Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina)

Durante su Primer Informe de Gobierno, detalló que, aunque inicialmente se había previsto la reapertura de las tres estaciones restantes en octubre, el cronograma se extendió un mes más para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas.

“Les tengo una invitación, queridos diputados y diputadas, el 16 de noviembre se Aperturará [sic] la Línea 1 hasta el Metro Observatorio. Y con ello, más de 850 mil personas podrán disfrutar del Metro“, expresó.