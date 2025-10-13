Así luce la terminal Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX

Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro y el Tren Interurbano (X/ @ClaraBrugadaM)

El gobierno de la Ciudad de México junto con las autoridades federales están próximas a inaugurar dos proyectos de relevancia para la movilidad al poniente de la capital, se trata del Tren Interurbano México - Toluca y de la Línea 1 del Metro CDMX. Ambos están próximos a inaugurarse, y una de las partes más importantes de las obras es que compartirán la terminal en Observatorio.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), se construyó el complejo multimodal Observatorio, el cual facilitará el transbordo de los usuarios entre el Tren El Insurgente y la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

A un mes de que la Línea 1 reanude operaciones hasta Observatorio, en redes sociales circularon imágenes de cómo luce la terminal, cabe recordar que la estructura anterior fue demolida para que se pudiera adaptar la llegada del Tren Interurbano.

Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano y de la Línea 1 del Metro CDMX

En redes sociales circularon videos de cómo se ve el ingreso del Tren El Insurgente a la terminal Observatorio. (Crédito: X/ @SntVTC// @liderfiscal)

Fue por medio de redes sociales, que la cuenta especializada en movilidad @SntVTC compartió fotografías de cómo se ve la nueva terminal Observatorio. Luego de que Clara Brugada realizó una visita a las instalaciones de la Línea 1, se pudo observar los últimos avances en la terminal de la línea rosa. En las imágenes filtradas en redes sociales se puede apreciar que el Tren Interurbano México - Toluca estará ubicado encima de la estación del Metro CDMX, sobresalen unas columnas con la iconografía del gobierno de la CDMX, éstas son las que sostienen la terminal del Tren El Insurgente. Por otra parte, sobresale que a los costados de los andenes del Metro CDMX están las escaleras que conectan a los otros servicios de transporte que arribarán a la zona.