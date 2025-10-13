Así luce la terminal Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX

El gobierno de la Ciudad de México junto con las autoridades federales están próximas a inaugurar dos proyectos de relevancia para la movilidad al poniente de la capital, se trata del Tren Interurbano México - Toluca y de la Línea 1 del Metro CDMX. Ambos están próximos a inaugurarse, y una de las partes más importantes de las obras es que compartirán la terminal en Observatorio.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), se construyó el complejo multimodal Observatorio, el cual facilitará el transbordo de los usuarios entre el Tren El Insurgente y la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
A un mes de que la Línea 1 reanude operaciones hasta Observatorio, en redes sociales circularon imágenes de cómo luce la terminal, cabe recordar que la estructura anterior fue demolida para que se pudiera adaptar la llegada del Tren Interurbano.
Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano y de la Línea 1 del Metro CDMX
Fue por medio de redes sociales, que la cuenta especializada en movilidad @SntVTC compartió fotografías de cómo se ve la nueva terminal Observatorio. Luego de que Clara Brugada realizó una visita a las instalaciones de la Línea 1, se pudo observar los últimos avances en la terminal de la línea rosa. En las imágenes filtradas en redes sociales se puede apreciar que el Tren Interurbano México - Toluca estará ubicado encima de la estación del Metro CDMX, sobresalen unas columnas con la iconografía del gobierno de la CDMX, éstas son las que sostienen la terminal del Tren El Insurgente. Por otra parte, sobresale que a los costados de los andenes del Metro CDMX están las escaleras que conectan a los otros servicios de transporte que arribarán a la zona.
¿Cuándo abre el Tren interurbano México - Toluca hasta Observatorio?
La fase final de la obra del Tren Interurbano México - Toluca se encuentra en marcha, con la expectativa de que la terminal Observatorio esté lista para operar tras más de 10 años de construcción.
Las autoridades han confirmado que la conexión entre el tramo Observatorio - Vasco de Quiroga y el servicio actual de Santa Fe - Zinacantepec podría concretarse a finales de diciembre, lo que permitirá la operación completa del trayecto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el segmento restante del proyecto, conocido como El Insurgente, comenzará a funcionar entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, sujeto al avance de los trabajos.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre, Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló los aspectos que aún deben completarse antes de la inauguración.