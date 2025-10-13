México

Así luce la terminal Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada ya revelaron las fechas en las que inaugurarán estos proyectos de movilidad

Por Luz Coello

Guardar
Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro y el Tren Interurbano (X/ @ClaraBrugadaM)

El gobierno de la Ciudad de México junto con las autoridades federales están próximas a inaugurar dos proyectos de relevancia para la movilidad al poniente de la capital, se trata del Tren Interurbano México - Toluca y de la Línea 1 del Metro CDMX. Ambos están próximos a inaugurarse, y una de las partes más importantes de las obras es que compartirán la terminal en Observatorio.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), se construyó el complejo multimodal Observatorio, el cual facilitará el transbordo de los usuarios entre el Tren El Insurgente y la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

A un mes de que la Línea 1 reanude operaciones hasta Observatorio, en redes sociales circularon imágenes de cómo luce la terminal, cabe recordar que la estructura anterior fue demolida para que se pudiera adaptar la llegada del Tren Interurbano.

Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano y de la Línea 1 del Metro CDMX

En redes sociales circularon videos de cómo se ve el ingreso del Tren El Insurgente a la terminal Observatorio. (Crédito: X/ @SntVTC// @liderfiscal)

Fue por medio de redes sociales, que la cuenta especializada en movilidad @SntVTC compartió fotografías de cómo se ve la nueva terminal Observatorio. Luego de que Clara Brugada realizó una visita a las instalaciones de la Línea 1, se pudo observar los últimos avances en la terminal de la línea rosa. En las imágenes filtradas en redes sociales se puede apreciar que el Tren Interurbano México - Toluca estará ubicado encima de la estación del Metro CDMX, sobresalen unas columnas con la iconografía del gobierno de la CDMX, éstas son las que sostienen la terminal del Tren El Insurgente. Por otra parte, sobresale que a los costados de los andenes del Metro CDMX están las escaleras que conectan a los otros servicios de transporte que arribarán a la zona.

¿Cuándo abre el Tren interurbano México - Toluca hasta Observatorio?

La fase final de la obra del Tren Interurbano México - Toluca se encuentra en marcha, con la expectativa de que la terminal Observatorio esté lista para operar tras más de 10 años de construcción.

Las autoridades han confirmado que la conexión entre el tramo Observatorio - Vasco de Quiroga y el servicio actual de Santa Fe - Zinacantepec podría concretarse a finales de diciembre, lo que permitirá la operación completa del trayecto.

Así es la terminal del
Así es la terminal del Tren Interurbano que conecta con la Línea 1 del Metro (X/ @SntVTC)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el segmento restante del proyecto, conocido como El Insurgente, comenzará a funcionar entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, sujeto al avance de los trabajos.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre, Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló los aspectos que aún deben completarse antes de la inauguración.

Temas Relacionados

Tren Interurbano México - TolucaTren InterurbanoObservatorioLínea 1Metro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum promete apoyo para cada hogar afectado por las inundaciones en Veracruz

La mandataria informó que a partir del lunes 13 de octubre se iniciará el censo de damnificados

Sheinbaum promete apoyo para cada

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Lis Vega prefiere retos físicos que retos mentales y no le teme a nadie

Los granjeros se encuentran en aislamiento y listos para dar inicio a la gala de estreno del reality de TV Azteca

La Granja VIP en vivo

¿Para qué sirve ponerle vinagre al sartén al freír huevos?

Existen algunas recomendaciones poco comunes de la cocina cotidiana

¿Para qué sirve ponerle vinagre

El conquistador español que rechazó a Hernán Cortés para convertirse en maya: lanzan documental de Gonzalo Guerrero

A diferencia de otros casos, la unión del conquistador español con la indígena Za’asil Há no respondió a intereses políticos ni a estrategias militares

El conquistador español que rechazó

“Reina Mantis”, el K-Drama de suspenso psicológico donde el crimen y la justicia se reencuentran

El thriller coreano mezcla crimen, redención y conflictos familiares desde lo más complejo de los lazos rotos

“Reina Mantis”, el K-Drama de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Lis Vega prefiere retos físicos que retos mentales y no le teme a nadie

“Reina Mantis”, el K-Drama de suspenso psicológico donde el crimen y la justicia se reencuentran

Tras pedir trabajo en redes, ‘el profesor Virolo’ de Cero en Conducta conducirá nuevo programa internacional

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

DEPORTES

Estas son las pruebas que

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa