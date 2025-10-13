Por qué la Línea 1 del Metro CDMX no abrirá en octubre hasta Observatorio

La apertura de la Línea 1 del Metro CDMX fue reprogramada a noviembre (X/ @ClaraBrugadaM)

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) no abrirá en octubre como estimó el Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que la reapertura de las estaciones faltantes hasta Observatorio será en el mes de noviembre. Durante su Informe de Gobierno explicó la reprogramación de la inauguración de la renovada línea rosa.

La fecha oficial para la inauguración del tramo Juanacatlán - Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX se ha fijado para el 16 de noviembre. Así que la mandataria explicó qué llevó a reprogramar esta fecha, pues estaba considerado que en octubre se entregaría el proyecto.

Durante un recorrido realizado el 9 de octubre por las instalaciones de la línea rosa, la mandataria capitalina estuvo acompañada por Guillermo Calderón, asesor de movilidad; Adrián Ruvalcaba, director general del STC Metro; y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Las autoridades detallaron el estado actual de las obras y los pasos que restan para la reapertura total del servicio.

Clara Brugada confirmó que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio el 16 de noviembre. (Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina)

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX se atrasó por esta razón

Clara Brugada y Guillermo Calderón explicaron ante la prensa que antes de abrir las instalaciones de la Línea 1 al público, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio deben aprobar pruebas adicionales de certificación y seguridad. Aunque los sistemas operativos del Metro CDMX ya están en condiciones de dar servicio, se debe cumplir con normativas de seguridad para los usuarios.

Según con las autoridades, son alrededor de seis pruebas las que deben de aprobar, una empresa certificadora se encargará de evaluar las nuevas condiciones operativas y de estructura de la Línea 1.

“Para el mes de octubre el Metro está listo, pero faltan esas pruebas a las que se ha referido el ingeniero Calderón. Es decir, teniendo ya resuelta la obra, viene un conjunto de pruebas, más de seis pruebas que se tienen que llevar a cabo y, sobre todo, cumplir y concluir con estas empresas externas dedicadas a certificar la seguridad de las obras y del Metro”, informó Clara Brugada.

La Línea 1 del Metro CDMX abrirá el 16 de noviembre (X/ @HectorUlisesGN)

En cuanto al cronograma de trabajo para las próximas semanas, la ex alcaldesa de Iztapalapa precisó que el resto del mes de octubre estará dedicado a concluir los detalles pendientes de obra civil y de los sistemas en la estación Observatorio, cabe recordar que la terminal conectará con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca.

Posteriormente, se destinarán alrededor de 15 días adicionales a las pruebas de certificación de seguridad requeridas para el tramo renovado. “En octubre, a finales de octubre es todo lo que falte de obra civil, de obras de los sistemas, todo lo que nos falte y lo que se requiera en la estación de Observatorio. Y luego vienen quince días de pruebas que tiene que hacer la empresa certificadora”, compartió la mandataria.