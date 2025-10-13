México

Por qué la Línea 1 del Metro CDMX no abrirá en octubre hasta Observatorio

Clara Brugada confirmó que la nueva fecha para la inauguración de las estaciones faltantes será el 16 de noviembre

Por Luz Coello

Guardar
La apertura de la Línea
La apertura de la Línea 1 del Metro CDMX fue reprogramada a noviembre (X/ @ClaraBrugadaM)

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) no abrirá en octubre como estimó el Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que la reapertura de las estaciones faltantes hasta Observatorio será en el mes de noviembre. Durante su Informe de Gobierno explicó la reprogramación de la inauguración de la renovada línea rosa.

La fecha oficial para la inauguración del tramo Juanacatlán - Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX se ha fijado para el 16 de noviembre. Así que la mandataria explicó qué llevó a reprogramar esta fecha, pues estaba considerado que en octubre se entregaría el proyecto.

Durante un recorrido realizado el 9 de octubre por las instalaciones de la línea rosa, la mandataria capitalina estuvo acompañada por Guillermo Calderón, asesor de movilidad; Adrián Ruvalcaba, director general del STC Metro; y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Las autoridades detallaron el estado actual de las obras y los pasos que restan para la reapertura total del servicio.

Clara Brugada confirmó que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio el 16 de noviembre. (Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina)

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX se atrasó por esta razón

Clara Brugada y Guillermo Calderón explicaron ante la prensa que antes de abrir las instalaciones de la Línea 1 al público, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio deben aprobar pruebas adicionales de certificación y seguridad. Aunque los sistemas operativos del Metro CDMX ya están en condiciones de dar servicio, se debe cumplir con normativas de seguridad para los usuarios.

Según con las autoridades, son alrededor de seis pruebas las que deben de aprobar, una empresa certificadora se encargará de evaluar las nuevas condiciones operativas y de estructura de la Línea 1.

“Para el mes de octubre el Metro está listo, pero faltan esas pruebas a las que se ha referido el ingeniero Calderón. Es decir, teniendo ya resuelta la obra, viene un conjunto de pruebas, más de seis pruebas que se tienen que llevar a cabo y, sobre todo, cumplir y concluir con estas empresas externas dedicadas a certificar la seguridad de las obras y del Metro”, informó Clara Brugada.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro CDMX abrirá el 16 de noviembre (X/ @HectorUlisesGN)

En cuanto al cronograma de trabajo para las próximas semanas, la ex alcaldesa de Iztapalapa precisó que el resto del mes de octubre estará dedicado a concluir los detalles pendientes de obra civil y de los sistemas en la estación Observatorio, cabe recordar que la terminal conectará con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca.

Posteriormente, se destinarán alrededor de 15 días adicionales a las pruebas de certificación de seguridad requeridas para el tramo renovado. “En octubre, a finales de octubre es todo lo que falte de obra civil, de obras de los sistemas, todo lo que nos falte y lo que se requiera en la estación de Observatorio. Y luego vienen quince días de pruebas que tiene que hacer la empresa certificadora”, compartió la mandataria.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Ricardo Monreal tacha de “politiquería” críticas por desaparición de Fonden: existe fideicomiso de 19 mil millones

El diputado de Morena adelantó que buscará que legisladores cooperen con una cuota a los acopios para solidarizarse con las personas damnificadas

Ricardo Monreal tacha de “politiquería”

Valor de cierre del dólar en México este 13 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Agentes de seguridad acudieron a Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

¿Qué son los chales, ingrediente de suma importancia en la cocina mexicana?

Estos pequeños trozos dorados de chicharrón ofrecen una experiencia única de sabor y tradición en la gastronomía nacional

¿Qué son los chales, ingrediente

Venta de animales en el mercado Sonora quedará prohibida antes de 2026, anuncia alcaldesa de Venustiano Carranza

Aproximadamente 80 locatarios deberán modificar su actividad comercial antes de fin de año

Venta de animales en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial