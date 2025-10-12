Línea 1 del Metro CDMX: Clara Brugada confirma que reapertura hasta Observatorio será el 16 de noviembre

Línea 1 del Metro CDMX abrirá el 16 de noviembre (X/ @ClaraBrugadaM)

Durante su Primer Informe como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina compartió la fecha oficial para la reapertura de toda la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anteriormente explicó que en el mes de octubre abrirían las tres estaciones restantes; sin embargo, ajustaron la fecha, por lo que les tomará un mes más para entregar el proyecto.

Será el 16 de noviembre cuando la Línea 1 llegue hasta Observatorio, según informó la mandataria. Actualmente, en el tramo Juanacatlán - Observatorio se están realizando pruebas operativas, esto para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

La mandataria insistió que el 16 de noviembre la Línea 1 correrá de Observatorio a Pantitlán, las 20 estaciones renovadas darán servicio al público, por lo que alrededor de 850 mil personas se verán beneficiadas.

Clara Brugada confirmó que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio el 16 de noviembre. (Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina)

“Les tengo una invitación, queridos diputados y diputadas, El 16 de noviembre se Aperturará [sic] la Línea 1 hasta el Metro Observatorio. Y con ello, más de 850 mil personas podrán disfrutar del Metro“, compartió la jefa de gobierno.

Adrián Rubalcava informa que concluyeron las pruebas en la Línea 1 del Metro CDMX

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que finalizaron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en el tramo Juanacatlán–Observatorio de la nueva Línea 1 del Metro CDMX.

Durante la madrugada del 12 de octubre, el avance registrado permitió confirmar la operatividad del sistema, lo que garantiza que este domingo el servicio de trenes operará en su horario habitual, hasta las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán–Chapultepec.

Rubalcava agradeció el respaldo de RTP Ciudad de México por el apoyo brindado en este y en los fines de semana anteriores, así como la comprensión de las y los usuarios.

Concluyen primeras pruebas de la Línea 1 (X/ @AdrianRubalcava)

“Seguimos avanzando en las pruebas operativas del tramo Juanacatlán–Observatorio. La madrugada de hoy concluyeron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en #LaNuevaLínea1. Por ello, este domingo el servicio de trenes se ofrecerá en su horario habitual, hasta las 24:00 h, en el tramo Pantitlán–Chapultepec", publicó.

El 9 de octubre, la jefa de gobierno realizó una visita a las instalaciones de la Línea 1 y explicó detalles de cómo avanza la última etapa de modernización, esto con el objetivo de inaugurar la renovada línea rosa en noviembre.

Las semanas restantes de octubre estarán dedicadas a finalizar los detalles pendientes de obra civil y de los sistemas en la estación Observatorio. Posteriormente, se destinarán 15 días adicionales a la realización de las pruebas de certificación de seguridad requeridas para el tramo renovado

“En octubre, a finales de octubre es todo lo que falte de obra civil, de obras de los sistemas, todo lo que nos falte y lo que se requiera en la estación de Observatorio. Y luego vienen quince días de pruebas que tiene que hacer la empresa certificadora”, puntualizó Clara Brugada ante los medios.