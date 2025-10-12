México

Línea 1 del Metro CDMX: Clara Brugada confirma que reapertura hasta Observatorio será el 16 de noviembre

La jefa de gobierno reafirmó que el proyecto ya está en su fase de pruebas y certificación antes de dar servicio al público

Por Luz Coello

Guardar
Línea 1 del Metro CDMX
Línea 1 del Metro CDMX abrirá el 16 de noviembre (X/ @ClaraBrugadaM)

Durante su Primer Informe como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina compartió la fecha oficial para la reapertura de toda la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anteriormente explicó que en el mes de octubre abrirían las tres estaciones restantes; sin embargo, ajustaron la fecha, por lo que les tomará un mes más para entregar el proyecto.

Será el 16 de noviembre cuando la Línea 1 llegue hasta Observatorio, según informó la mandataria. Actualmente, en el tramo Juanacatlán - Observatorio se están realizando pruebas operativas, esto para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

La mandataria insistió que el 16 de noviembre la Línea 1 correrá de Observatorio a Pantitlán, las 20 estaciones renovadas darán servicio al público, por lo que alrededor de 850 mil personas se verán beneficiadas.

Clara Brugada confirmó que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio el 16 de noviembre. (Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina)

“Les tengo una invitación, queridos diputados y diputadas, El 16 de noviembre se Aperturará [sic] la Línea 1 hasta el Metro Observatorio. Y con ello, más de 850 mil personas podrán disfrutar del Metro“, compartió la jefa de gobierno.

Adrián Rubalcava informa que concluyeron las pruebas en la Línea 1 del Metro CDMX

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que finalizaron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en el tramo Juanacatlán–Observatorio de la nueva Línea 1 del Metro CDMX.

Durante la madrugada del 12 de octubre, el avance registrado permitió confirmar la operatividad del sistema, lo que garantiza que este domingo el servicio de trenes operará en su horario habitual, hasta las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán–Chapultepec.

Rubalcava agradeció el respaldo de RTP Ciudad de México por el apoyo brindado en este y en los fines de semana anteriores, así como la comprensión de las y los usuarios.

Concluyen primeras pruebas de la
Concluyen primeras pruebas de la Línea 1 (X/ @AdrianRubalcava)

“Seguimos avanzando en las pruebas operativas del tramo Juanacatlán–Observatorio. La madrugada de hoy concluyeron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en #LaNuevaLínea1. Por ello, este domingo el servicio de trenes se ofrecerá en su horario habitual, hasta las 24:00 h, en el tramo Pantitlán–Chapultepec", publicó.

El 9 de octubre, la jefa de gobierno realizó una visita a las instalaciones de la Línea 1 y explicó detalles de cómo avanza la última etapa de modernización, esto con el objetivo de inaugurar la renovada línea rosa en noviembre.

Las semanas restantes de octubre estarán dedicadas a finalizar los detalles pendientes de obra civil y de los sistemas en la estación Observatorio. Posteriormente, se destinarán 15 días adicionales a la realización de las pruebas de certificación de seguridad requeridas para el tramo renovado

“En octubre, a finales de octubre es todo lo que falte de obra civil, de obras de los sistemas, todo lo que nos falte y lo que se requiera en la estación de Observatorio. Y luego vienen quince días de pruebas que tiene que hacer la empresa certificadora”, puntualizó Clara Brugada ante los medios.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatorioClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Cuánto aumentará el precio de las bebidas alcohólicas con el nuevo impuesto

Las estadísticas oficiales impulsan la creación de gravámenes saludables, dirigidos a productos que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas

Cuánto aumentará el precio de

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

Los domingos son días donde los deportistas rojos y azules se debaten su permanencia en el reality

Exatlón México: quién sale eliminado

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

“Gaby” fue señalada como una intermediara para el Cártel de Sinaloa

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

La inesperada distancia entre Aranza Salazar y Abelito después del reality ha generado todo tipo de teorías

Tras rumores de ruptura al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Kike Mayagoitia y Carolina Ross se despiden de sus fans y les recogen el celular

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

DEPORTES

Esto dijo Javier Aguirre de

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”