México

CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa

El Departamento del Tesoro emitió órdenes en contra de la banca por presunto lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas

Por Ale Huitron

Guardar
CiBanco fue fundado en 1983.
CiBanco fue fundado en 1983. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tenedora CI, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de CI Banco, informó que la liquidación de la banca ocurrió como un efecto derivado de la orden emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) el pasado 25 de junio.

Esta medida, efectuada por presunto lavado de dinero en relación con tráfico de drogas, habría desencadenado efectos inmediatos y graves en la operación, el patrimonio y la viabilidad de la institución bancaria, por lo que el Administrador Cautelar -designado por autoridades- junto con los accionistas, solicitó formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria del permiso de operación como banca múltiple.

La decisión fue calificada como “difícil pero necesaria”, ya que tiene como propósito principal “proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”, señaló la accionista tras darse a conocer la liquidación del banco.

Foto de archivo del sello
Foto de archivo del sello del Departamento del Tesoro de EEUU Ene 20, 2023. REUTERS/Kevin Lamarque/

Además, señaló que durante el periodo de intervención y administración, tanto los accionistas como los funcionarios del banco mantuvieron colaboración plena con las autoridades financieras mexicanas, facilitando toda la información y documentación requerida.

Sin embargo, ante la situación de falta de liquidez que enfrenta la institución tras la sanción internacional, se consideró que esta decisión es la más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones.

De acuerdo con la accionista mayoritaria, han transcurrido 105 días desde la emisión de la orden por parte del FinCEN y, durante ese lapso, no se han recibido pruebas adicionales ni “evidencias que acrediten la comisión de irregularidades o actos ilícitos mencionados en la orden”, lo cual habría sido corroborado por dictámenes emitidos por terceros independientes tanto nacionales como internacionales.

FOTO DE ARCHIVO: Señalización en
FOTO DE ARCHIVO: Señalización en la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Pese a señalar la falta de evidencia, la accionista detalló que la medida estadounidense resultó en una pérdida material significativa en el valor de los activos y un deterioro estructural de la capacidad operativa del banco, lo que imposibilitó su permanencia como negocio en condiciones sostenibles.

“Los accionistas y funcionarios de CIBanco, encabezados por Tenedora CI, refrendan su compromiso de continuar colaborando de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando su convicción de que esta decisión, aunque difícil, representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en CIBanco”, detalló en un comunicado.

Orden del Departamento del Tesoro señala que bancos “facilitaban” la transferencia de dinero en nombre de cárteles

A screen board displaying the
A screen board displaying the exchange rate for Mexican peso and U.S. dollar is seen at a CIBanco bank branch in Mexico City, Mexico February 28, 2019. REUTERS/Daniel Becerril

La orden emitida en junio pasado por el Departamento del Tesoro de EEUU señaló a CIBanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa como bancos que habrían facilitado el “envenenamiento de estadounidenses” al transferir dinero en nombre de los cárteles.

De acuerdo con la orden de CIBanco, la preocupación principal fue en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de drogas debido a su patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que “facilitaban el tráfico de opioides por parte de cárteles”.

Entre las organizaciones criminales señaladas por EEUU se encuentran el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Además, se acusó al banco de haber facilitado la adquisición de precursores químicos de China para fines ilícitos.

Temas Relacionados

CIBancoDepartamento del TesoroEEUUliquidaciónlavado de dineroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 12 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima en Puebla

Previsión meteorológica del tiempo en Bahía de Banderas para este 12 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del tiempo en

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de octubre en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra elementos de la

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Ratatouille sorprende a todos tras

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

Mariana Ávila niega que lo ocurrido con Fede Dorcaz se haya tratado de un ataque directo

DEPORTES

Paliza para la selección mexicana,

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?