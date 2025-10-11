Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

(RS // IG: @fededorcaz)

La muerte de Federico Dorcazberro, mejor conocido en la industria musical como Fede Dorcaz, conmocionó al medio artístico nacional.

El modelo y cantante argentino falleció el pasado 9 de octubre a los 29 años de edad tras recibir impactos de bala mientras conducía por anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación sobre el caso y gracias a las cámaras de videovigilancia se identificó a dos presuntos responsables del ataque armado.

El modelo argentino murió la noche del 9 de octubre durante un intento de asalto. (Fede Dorcaz, Instagram)

“De acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas”, se lee en X.

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo

La influencer realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para platicar con sus fans mientras viajaba a bordo de un vehículo particular.

El cantante asistió como invitado especial al podcast de la influencer y Nicola Porcella |TikTok: @deprimeramano

Fue en ese espacio en donde recibió la noticia del fallecimiento del cantante.

“Hace 20 horas estaba en Televisa (...) él era muy linda persona, era bien amable, qué triste, pobrecito. Iba a estar en Las Estrellas Bailan en Hoy. Estaba guapísimo, era un galán y era bien amable”, dijo.

Wendy Guevara lamentó lo sucedido y comentó que la familia de Dorcaz vive fuera de México, específicamente en España.

(Captura YT: Cómplices del Desmadre)

“Su familia está allá y él se vino por triunfar, por trabajar en México, por ser artista”, comentó.

Ante los rumores de que el cantante pudo haber sido víctima de un intento de asalto, la influencer confesó que le da mucho miedo esa situación no solo por ella, sino también por las personas que circulan por la misma avenida todos los días.

“Me da por eso mucho miedo. Todos tienen que pasar por Periférico, duran un ratote ahí parado. Como duras mucho tiempo parado, pues llegan y te asaltan”, dijo.

(IG: @programahoy)

Bajo este contexto, recordó cuando en julio de este 2025 sufrió un asalto cuando viajaba con sus amigas rumbo a León Guanajuato.

En aquella ocasión, la creadora de contenido y sus amigas entregaron todo lo que les pidieron los asaltantes, incluído un teléfono donde Guevara tenía acceso a todas sus cuentas de redes sociales y afortunadamente el ataque no pasó a mayores.

Por último, también habló sobre la vez que Fede Dorcaz y su novia, Mariana Ávila, asistieron como invitados especiales a su podcast Cómplices del desmadre.