Mariana Ávila comparte desgarrador mensaje tras la muerte de Fede Dorcaz: “No quiero estar un día más sin ti”

Los enamorados tenían contemplado participar en la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que arranca el 13 de octubre

Por Adriana Castillo

(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

Mariana Ávila compartió un desgarrador mensaje en redes sociales tras el lamentable fallecimiento de su novio, el modelo e intérprete argentino, Fede Dorcaz.

“No quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado, tuiteó.

La cantante también reposteó una de las últimas entrevistas que Fede Dorcaz concedió para el medio Al Punto Noticias, donde habló sobre su experiencia viviendo en México y las posibilidades de quedarse por tiempo indefinido.

(Captura X)
(Captura X)

"Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti, mencionó Ávila.

Fede Dorcaz murió el pasado 9 de octubre a los 29 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista fue interceptado mientras conducía por anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El cantante habría perdido la vida tras recibir impactos de arma de fuego.

El sueño que Mariana Ávila
El sueño que Mariana Ávila y Fede Dorcaz no pudieron cumplir. (Instagram)

Cómo comenzó la historia de amor de Fede Dorcaz y Mariana Ávila

Después de coincidir en diferentes eventos, Mariana Ávila decidió buscar a Fede Dorcaz en Instagram. Tras iniciar el contacto, empezaron a enviarse mensajes, lo que dio pie a que surgiera un romance.

De acuerdo con la información disponible en las redes sociales de la cantante, comenzaron una relación amorosa en enero de 2024.

“Por las risas, por los juegos, por los besos, por el apoyo incondicional, por siempre tener las ganas de querer y luchar juntos, porque somos amigos, por las increíbles historias que tenemos y porque nunca, nunca se acaben nuestras siestas juntitos. Sigamos explorando el mundo juntos. Feliz aniversario amorcito!”, escribió Mariana Ávila en Instagram en enero de 2025.

(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

Fede Dorcaz no se quedó atrás y también dedicó unas románticas palabras a su novia:

“Por muchos más momentos juntos mi nena bella, feliz aniversario. Por mil momentos más juntos, un añito ya .. como decís vos, lleno de risas y momentos increíbles, por apoyarnos cada día más.. Gracias por quererme tan bien y tan lindo… pd: que jamás se acaben esas siestas", comentó en el mismo post.

Desde entonces, la pareja compartió viajes juntos a destinos como Cozumel, Honduras y las Bahamas, además colaboraron en proyectos musicales como el sencillo Moka y se sabe que vivían en la Ciudad de México.

Entre sus próximos proyectos profesionales, destacaba su participación en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality show del programa Hoy.

