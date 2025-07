Wendy Guevara y Paola Suárez detallan asalto que sufrieron, niegan robo de 250 mil pesos: “Nos vieron presa fácil”

Wendy Guevara y Las Perdidas sufren asalto en carretera rumbo a León, Guanajuato (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)(Wendy Guevara)

“Te quedas con el susto, sí nos asustamos”, reconoció Wendy Guevara tras el asalto que sufrió junto a Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K en la carretera rumbo a León, Guanajuato.

La noticia del robo a Las Perdidas se difundió rápidamente el 3 de julio, cuando se reportó que el grupo de influencers fue interceptado en su trayecto de regreso a León desde la Ciudad de México.

La versión inicial, difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano, aseguraba que Wendy Guevara había sido despojada de 250 mil pesos por presuntos policías, quienes supuestamente las golpearon, las obligaron a bajar de su vehículo y a realizar transferencias bancarias desde sus teléfonos móviles.

Infante relató que el asalto ocurrió durante la noche, entre la Ciudad de México y Tepotzotlán, y que los agresores, identificados como policías, también habrían amenazado a las víctimas para que no divulgaran lo sucedido.

Influencers desmienten versión de robo por policías y aclaran detalles del asalto (Recorte)

El periodista añadió que no tenía certeza sobre si los supuestos policías pertenecían a algún municipio del Estado de México o al propio Estado.

No obstante, Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K desmintieron esa versión en una transmisión en vivo realizada el mismo 3 de julio.

Las influencers confirmaron el robo, pero aclararon que no participaron policías ni les quitaron dinero en efectivo. “No nos quitaron dinero ayer, nos quitaron los celulares, y no fue la policía. Eran unas personas normales, vestidas de civiles. Iban en cuatro motos”, explicó Wendy Guevara.

Detalló que a ella le arrebataron dos celulares, a Vanessa Labios 4K también dos celulares y a Paolita Suárez, uno. “Yo tuve que comprar este celular”, comentó Wendy Guevara durante la transmisión.

Las influencers fueron despojadas de sus celulares |Crédito: YouTube

Paolita Suárez relató que viajaban con las ventanillas abajo y distraídas con el teléfono móvil, lo que pudo haber facilitado el ataque.

“Wendy iba con los vidrios abajo y veníamos así (viendo el celular), yo creo que dijeron ‘presas fáciles’. Ni les vimos la cara, llevaban el casco y cubrebocas”, narró.

Las tres descartaron presentar una denuncia formal, argumentando que desconocen la identidad de los responsables y que prefieren quedarse con la experiencia.

“No, para saber quiénes fueron, no, la verdad. Nada más nos queda la experiencia. Gracias a Dios estamos bien, no nos pasó nada, fue lo material”, expresó Paolita Suárez.

Las influencers deciden no denunciar formalmente por desconocer identidad de los asaltantes (Especial)

El periodista Sebastián Reséndiz también se refirió al caso, señalando que tenía información de que los asaltantes vestían como policías, aunque subrayó que esa versión debía confirmarse conforme avanzaran las investigaciones.