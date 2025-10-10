Asesinan a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, previo al arranque de la nueva temporada

(IG: @programahoy)

El programa Hoy está de luto por el lamentable fallecimiento del cantante y modelo argentino: Fede Dorcaz.

El programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia la mañana del 10 de octubre:

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló“, se lee en Instagram.

(IG: @sientesequienpueda)

El programa de espectáculos no reveló las causas de muerte del cantante, pero sí destapó que supuestamente estaba contemplado para participar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", se lee.

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz

Luego de que trascendió la noticia, los conductores del matutino de Televisa se reunieron en el centro del foro para confirmar la lamentable noticia y dedicar unas palabras en memoria del cantante, quien participaría en la nueva temporada del reality show de baile.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, comentó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre también externaron sus condolencias.

Algunos participantes de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan a Hoy entraron al foro y, desconcertados por la noticia, compartieron cómo fueron sus últimos encuentros con el artista.

“No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, dijo Kunno.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Fede Dorcaz fue asesinado mientras conducía en CDMX

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.

(Captura de pantalla)

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México la identidad de la víctima: Federico Dorcazberro, nombre real del cantante.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marín (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Mariana Ávila (cantante)

Rodrigo Romeh (fisicoculturista)

Sofía Rivera Torres (conductora)

Fede Dorcaz (cantante y modelo)