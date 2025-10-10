México

Asesinan a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, previo al arranque de la nueva temporada

De acuerdo con los primeros reportes de la SSC, el artista argentino fue asesinado mientras conducía por calles de la Ciudad de México

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

El programa Hoy está de luto por el lamentable fallecimiento del cantante y modelo argentino: Fede Dorcaz.

El programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia la mañana del 10 de octubre:

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló“, se lee en Instagram.

(IG: @sientesequienpueda)
(IG: @sientesequienpueda)

El programa de espectáculos no reveló las causas de muerte del cantante, pero sí destapó que supuestamente estaba contemplado para participar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", se lee.

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz

Luego de que trascendió la noticia, los conductores del matutino de Televisa se reunieron en el centro del foro para confirmar la lamentable noticia y dedicar unas palabras en memoria del cantante, quien participaría en la nueva temporada del reality show de baile.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, comentó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre también externaron sus condolencias.

Algunos participantes de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan a Hoy entraron al foro y, desconcertados por la noticia, compartieron cómo fueron sus últimos encuentros con el artista.

“No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, dijo Kunno.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Fede Dorcaz fue asesinado mientras conducía en CDMX

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México la identidad de la víctima: Federico Dorcazberro, nombre real del cantante.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

  • Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)
  • Michelle González (actriz)
  • Jimena Longoria (conductora)
  • Gualy Cárdenas (influencer)
  • Carlos López ‘Chevo’ (comediante)
  • Aldo Guerra (actor)
  • Jessica Díaz (actriz)
  • Jade Fraser (actriz)
  • Malillany Marín (actriz)
  • Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)
  • Karenka (actriz y cantante)
  • Kunno (influencer)
  • Marcos Montero (actor)
  • Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)
  • Mauricio Abad (actor)
  • Felicia Mercado (actriz)
  • Mariana Ávila (cantante)
  • Rodrigo Romeh (fisicoculturista)
  • Sofía Rivera Torres (conductora)
  • Fede Dorcaz (cantante y modelo)

Temas Relacionados

Fede DorcazCDMXFGJCDMXLas Estrellas Bailan en Hoyprograma HoyAndrea LegarretaGalilea Montijomexico-entretenimiento

Más Noticias

De qué trata el trend de ‘yo que fui tormenta, yo que fui tornado.. soy un volcán apagado’ en TikTok

Usuarios de TikTok e Instagram comparten transformaciones de su vida usando la icónica canción del ‘Príncipe de la Canción’

De qué trata el trend

Ley de Amparo: PAN y PRI acusan posible ‘albazo’ para aprobar minuta en Cámara de Diputados, “¿Qué madruguete?”, revira Monreal

El diputado morenista defendió el proceso legislativo y confirmó que se realizarán audiencias públicas antes de la votación

Ley de Amparo: PAN y

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

El reality, la apuesta de TV Azteca contra el éxito de ‘La Casa de los Famosos, comienza transmisiones el 12 de octubre

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Las acciones se dieron en la zona fronteriza de Jalisco y Michoacán, donde el CJNG y Los Caballeros Templarios se disputan la plaza

Operativo militar en Quitupan logra

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: estación el zócalo se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo militar en Quitupan logra

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

Damon Albarn, Julieta Venegas y Nathy Peluso entre las apuestas del FIC 2025 que inaugura hoy en Guanajuato

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

DEPORTES

CMLL 2025 celebra el Día

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano