Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

El cantante fue asesinado mientas conducía por calles de la Ciudad de México; todavía no se destapaba su participación en el reality show

Por Adriana Castillo

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Los conductores de Hoy confirmaron una lamentable noticia: un participante de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy murió a los 29 años de edad en calles de la Ciudad de México.

Se trata de Federico Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz.

“Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, comentó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

“Justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”, confirmó Galilea Montijo.

Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre externaron sus condolencias y la producción del matutino mostró imágenes inéditas de cómo fueron los últimos ensayos del artista argentino con su pareja de baile, Mariana Ávila.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Algunos participantes de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan a Hoy acompañaron a los conductores en este difícil momento y, con lágrimas en los ojos, compartieron algunas anécdotas que vivieron con Fede Dorcaz durante los ensayos.

Tal fue el caso de Kunno: “No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

Fede Dorcaz fue asesinado mientras conducía en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), informó que el artista murió la noche del 9 de octubre tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

¿Quién fue Fede Dorcaz?

“He producido muchos temas que van hablando de la vida y el romance, me gusta toda la música y disfruto tanto de los clásicos como los artistas más modernos”, se lee en la página web oficial de Fede Dorcaz.

Originario de Mar de Plata, Argentina, fue el primer y único hijo de sus padres. Cuando tenía 13 años, su familia decidió mudarse a Palma de Mallorca, España, en búsqueda de un futuro más prometedor.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

El momento crucial de su carrera llegó a los 18 años, cuando una agencia de modelos de Barcelona le ofreció un contrato de exclusividad que le abrió puertas en España, Italia y Estados Unidos.

Por esa misma época, nació en él una profunda pasión por la música, que se manifestaba en los camerinos y en las reuniones con sus compañeros.

“La disfruto mucho. Fui a radicar a Los Ángeles para construir este camino. Fue en España cuando subí a un escenario para cantar por primera vez”, escribió en su página web.

En su álbum debut ‘Instinto’,
En su álbum debut ‘Instinto’, Fede Dorcaz revela que “Volver a empezar” y “La decisión” son sus temas favoritos. (Cortesía)

La composición musical ocupaba un lugar esencial en su vida, inspirada por los referentes musicales que siempre lo han acompañado.

En 2017 lanzó su primer sencillo llamado Kuliyuki y en 2024 estrenó su álbum Instinto con canciones como La decisión y Volver a empezar.

