¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

(Captura: Programa Hoy)

Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, lamentó la muerte de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino que perdió la vida el pasado 9 de octubre a los 29 años de edad mientras conducía por la Ciudad de México.

“Nos cayó en shock a todos. Ayer (9 de octubre) estuvo Fede aquí en los ensayos. Yo lo conocí hace aproximadamente mes y medio que vino un día a hacer La Nube (sección del matutino de Televisa), a presentar su música”, declaró en un encuentro con medios recuperado por El Fernan.

(IG: @programahoy)

Y es que Fede Dorcaz participaría en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del matutino, junto a su novia, Mariana Ávila, por lo que ambos frecuentaron el foro en las últimas semanas.

“Un chavo con todo el futuro del mundo, súper lindo (...) Era un chavo muy bueno y eso no se puede actuar”, dijo Rodríguez.

La productora confesó que dar la noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz en el programa fue muy difícil para todos y reveló si Mariana Ávila seguirá en la competencia tras lo sucedido.

(Captura: Programa Hoy)

“Seguirán siendo trece parejas y tendremos una pareja que nos estará brillando desde allá desde el cielo”, dijo al borde de las lágrimas.

De esta manera, Andrea Rodríguez confirmó que Mariana Ávila no participará en esta temporada del reality show y pidió solidaridad para ella tras esta dolorosa situación: “Está en shock, devastada. Hay que apoyarla todos, ha sido un momento muy complicado”.

(Captura: Programa Hoy)

¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

El lunes 13 de octubre arrancará la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del programa Hoy donde personalidades del medio artístico nacional e influencers compiten con sus mejores pasos en la pista de baile.

A continuación te compartimos la lista completa de artistas confirmados para participar esta temporada.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marín (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Mariana Ávila (cantante)

Fede Dorcaz (cantante +)

Rodrigo Romeh (fisicoculturista)

Sofía Rivera Torres (conductora)

Tras la salida de Mariana Ávila y el fallecimiento de Fede Dorcaz, se desconoce qué artistas entrarán en su lugar.