México

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

La pareja estaba contemplada para participar en la séptima temporada del reality que arranca el 13 de octubre

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura: Programa Hoy)
(Captura: Programa Hoy)

Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, lamentó la muerte de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino que perdió la vida el pasado 9 de octubre a los 29 años de edad mientras conducía por la Ciudad de México.

Nos cayó en shock a todos. Ayer (9 de octubre) estuvo Fede aquí en los ensayos. Yo lo conocí hace aproximadamente mes y medio que vino un día a hacer La Nube (sección del matutino de Televisa), a presentar su música”, declaró en un encuentro con medios recuperado por El Fernan.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Y es que Fede Dorcaz participaría en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del matutino, junto a su novia, Mariana Ávila, por lo que ambos frecuentaron el foro en las últimas semanas.

“Un chavo con todo el futuro del mundo, súper lindo (...) Era un chavo muy bueno y eso no se puede actuar”, dijo Rodríguez.

La productora confesó que dar la noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz en el programa fue muy difícil para todos y reveló si Mariana Ávila seguirá en la competencia tras lo sucedido.

(Captura: Programa Hoy)
(Captura: Programa Hoy)

“Seguirán siendo trece parejas y tendremos una pareja que nos estará brillando desde allá desde el cielo”, dijo al borde de las lágrimas.

De esta manera, Andrea Rodríguez confirmó que Mariana Ávila no participará en esta temporada del reality show y pidió solidaridad para ella tras esta dolorosa situación: “Está en shock, devastada. Hay que apoyarla todos, ha sido un momento muy complicado”.

(Captura: Programa Hoy)
(Captura: Programa Hoy)

¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

El lunes 13 de octubre arrancará la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del programa Hoy donde personalidades del medio artístico nacional e influencers compiten con sus mejores pasos en la pista de baile.

A continuación te compartimos la lista completa de artistas confirmados para participar esta temporada.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy
  • Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)
  • Michelle González (actriz)
  • Jimena Longoria (conductora)
  • Gualy Cárdenas (influencer)
  • Carlos López ‘Chevo’ (comediante)
  • Aldo Guerra (actor)
  • Jessica Díaz (actriz)
  • Jade Fraser (actriz)
  • Malillany Marín (actriz)
  • Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)
  • Karenka (actriz y cantante)
  • Kunno (influencer)
  • Marcos Montero (actor)
  • Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)
  • Mauricio Abad (actor)
  • Felicia Mercado (actriz)
  • Mariana Ávila (cantante)
  • Fede Dorcaz (cantante +)
  • Rodrigo Romeh (fisicoculturista)
  • Sofía Rivera Torres (conductora)

Tras la salida de Mariana Ávila y el fallecimiento de Fede Dorcaz, se desconoce qué artistas entrarán en su lugar.

Temas Relacionados

Mariana ÁvilaFede DorcazLas Estrellas Bailan en HoyTelevisaAndrea Rodríguezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno de la CDMX anuncia inversiones por 173 mil millones de pesos

La capital impulsa más de 257 proyectos, genera empleos históricos y reduce la pobreza

Gobierno de la CDMX anuncia

Becas Benito Juárez 2025: estos son los documentos y pasos para registrarte antes del 15 de octubre

Si eres estudiante de prepa o bachillerato público y quieres acceder al apoyo, es fundamental conocer todos los requisitos

Becas Benito Juárez 2025: estos

Dólar da golpe al peso en México: ¿Cuál es su precio hoy 11 de octubre?

La moneda nacional perdió terreno tras las amenazas de Trump de aplicar nuevos aranceles a productos chinos

Dólar da golpe al peso

Cómo preparar bistec con pimientos y nopales, una receta con vitaminas A, C y proteínas

Esta comida es un plato fuerte que favorece la salud cardiovascular, mejora el sistema inmunológico y ayuda la digestión por su alto contenido de fibra

Cómo preparar bistec con pimientos

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen por cuarta vez a

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco revela su paso

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

La costosa entrada que exigía la secta NXIVM a Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán para ingresar

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

La vez que Lupillo Rivera exhibió supuestos audios de Belinda en un programa de radio: “Buenas noches guapo”

DEPORTES

Isaac del Toro despide un

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

Abogado celebra vinculación a proceso de Omar Bravo por presunto abuso sexual: “La justicia prevaleció pese a su fama”

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo