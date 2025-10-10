Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

(IG: @fededorcaz)

“He venido a radicar en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños,” relataba Fede Dorcaz en su página web oficial.

El cantante y modelo argentino murió el 9 de octubre a los 29 años de edad cuando conducía por calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista se encontraba transitando por el anillo Periférico cuando habría sido interceptado y atacado con un arma de fuego.

(IG: @programahoy)

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el caso.

¿Quién fue Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, nació en 1996 en Mar de Plata, Argentina.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

De acuerdo con la información que compartió él mismo en su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España en busca de mejores oportunidades.

Durante la adolescencia, su fascinación por el fútbol le brindó experiencias felices, mientras mantenía lazos de amistad tanto en su país natal como en España.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, lo que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Casi de forma paralela, comenzó a sentir una fuerte inclinación por la música, cantando en camerinos y complaciendo a compañeros que le solicitaban interpretaciones en eventos y fiestas.

Reconoció en la música una auténtica oportunidad, que decidió abrazar al mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, donde trabajó para construir su carrera.

En su repertorio musical resaltan temas como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

El próximo 13 de octubre, iba a ser destapado como participante de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy.

Según revelaron los conductoras el fallecimiento del cantante, estaba contemplado que participara junto a su novio Mariana Ávila.