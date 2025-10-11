México

Ángela Aguilar reaparece en redes con un mensaje: “La vida no siempre se entiende, pero se agradece”

La cantante celebró su cumpleaños 22 rodeada de sus seres queridos en un paradisiaco lugar

Adriana Castillo

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales tras celebrar su cumpleaños número 22 el pasado 8 de octubre en un paradisiaco lugar.

La famosa intérprete de regional mexicano dedicó unas palabras de agradecimiento a todos sus fans por las felicitaciones que le enviaron.

"Gracias por todo, y por tanto. Por cada mensaje, cada video, cada palabra bonita y cada abrazo que, aunque no siempre puedo devolver en persona, siento en el corazón. Gracias por acompañarme en los días buenos y también en los difíciles, por crecer conmigo“, comenzó.

También dejó entrever que disfrutó su celebración de cumpleaños, pues estuvo rodeada de sus seres queridos.

"Cumplir años rodeada de tanto cariño me recuerda que no estoy sola, que hay una familia enorme de personas que sienten conmigo, que cantan conmigo y que me regalan fuerza incluso sin saberlo“, continuó.

Por último, compartió cuál fue el principal aprendizaje que tuvo.

Este año aprendí que la vida no siempre se entiende, pero se agradece. Y hoy, más que nunca, agradezco tenerlos a ustedes. Gracias por todo el amor que me dan, por tanto apoyo, por seguir aquí. Los quiero con el alma y más allá. 22″, concluyó.

La cantante celebró su cumpleaños en una playa y, de acuerdo con las fotografías que tanto ella como su esposo, Christian Nodal, y su padre, Pepe Aguilar, compartieron en redes sociales, fue un evento familiar.

Collar de Ángela Aguilar desata rumores

En redes sociales se viralizó una fotografía del cumpleaños de la cantante, donde ella aparece junto a Christian Nodal y El Gordo Aguilar, mascota de Pepe Aguilar.

Nodal y Cazzu visitaron la
Nodal y Cazzu visitaron la tienda en 2023. (Captura de pantalla de Instagram: @braggaomx)

Y es que Ángela lució un collar con diseño de rosas que de inmediato llamó la atención de los internautas, no por la belleza de la pieza, sino porque supuestamente tedría similitudes con una joya que Christian Nodal le habría regalado a su ex novia Cazzu cuando aún estaban juntos.

Aunque nunca se confirmó que el intérprete de Adiós amor le regaló algo similar a la rapera argentina, en las redes sociales de la marca de joyería existe una fotografía en donde se ve a Cazzu probándose un collar con diseño de corazones.

Es decir, el collar que lució Ángela Aguilar es diferente al que en su momento se probó Cazzu, pero sí es verdad que ambas piezas son de la misma marca.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado que el collar con diseño de rosas que mostró Ángela Aguilar sea el regalo de cumpleaños que la cantante recibió de Nodal este año.

