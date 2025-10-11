México

A qué se dedica Sofía Ramírez, nuera de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La joven es pareja de Rodrigo Ímaz, hijo de la mandataria

Por Ignacio Izquierdo

La joven es madre de Pablo Ímaz, el nieto de la mandataria (Foto: Presidencia y redes sociales de Sofía Ramírez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha despertado el interés nacional tanto por su agenda de gobierno como por los detalles de su vida familiar. Su llegada a la presidencia ha situado a su círculo cercano bajo la mirada pública, incluyendo tanto a sus hijos (biológicos y no) como a sus familiares políticos y nietos. La mandataria, al frente del Ejecutivo federal, combina cotidianamente sus compromisos institucionales con la vida familiar, una faceta que comparte con discreción en eventos y redes sociales.

Una figura relevante en el entorno de Claudia Sheinbaum Pardo es Sofía Ramírez, esposa de Rodrigo Ímaz Alarcón, hijo de su ex pareja Carlos Imaz pero que la Presidenta crió como suyo.

Sofía Ramírez, lejos del foco político, construyó una trayectoria profesional ajena al ámbito gubernamental pero de alta exigencia artística y formativa.

Sofía Ramírez, soprano y “nuera” de la presidenta

La joven es cantante de ópera (Ig/csofiaraga)

Sofía Ramírez está reconocida en el ambiente musical de México por su carrera como cantante de ópera, tal como lo reveló Cuna de Grillos. Se especializa como soprano, disciplina que demanda años de estudio y práctica vocal.

Como intérprete, Sofía Ramírez ha adquirido experiencia en diversas producciones operísticas, donde ha presentado su voz en escenarios de todo el país. En sus redes sociales, la nuera de la Presidenta de México suele compartir fotografías de sus eventos, así como imágenes de su vida cotidiana. La joven es una apasionada del arte, los viajes, la música y la fotografía. Se considera feminista y ha participado en diversas marchas del 8M en la Ciudad de México.

La joven es cantante de ópera (Ig/csofiaraga)

Sofía Ramírez es madre de Pablo Ímaz, nieto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al pequeño Pablo, la Presidenta de México ya lo había presumido en sus redes sociales.

En esa ocasión, Sheinbaum expresó en el mensaje adjunto a una foto: “El amor de abuela es como la inmensidad, llena el alma con una felicidad indescriptible. Aquí te sostengo siempre junto a tu mamá y papá adorados”.

De acuerdo a la propia Claudia Sheinbaum, la llegada de su nieto ha supuesto un cambio significativo para su vida, una visión que ha compartido con sus seguidores mediante varias publicaciones en redes sociales:

FOTO DE LA PRESIDENTA CON SU NIETO CRÉDITO: IG/claudia_shein

“Ser abuela te cambia la vida, no puedo describir con palabras lo que siento. Sólo puedo compartirles que soy muy feliz cada vez que tengo a Pablito entre mis brazos”.

De la relación de suegra-nuera entre Claudia Sheinbaum Pardo y Sofía Ramírez se sabe poco, aunque la joven ha sido visto en eventos oficial de la Presidenta, además sigue a la mandataria en redes sociales.

