México

Sheinbaum alista censo de damnificados por lluvias en cinco estados: “A nadie dejaremos desamparado”

La presidenta indicó que hoy tendrá una nueva reunión con gobernadores y Protección Civil para evaluar los daños

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum indicó que hoy se
Sheinbaum indicó que hoy se volverá a reunirse con los gobernadores de los estados afectados. | X- Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se tiene previsto realizar un censo para apoyar a las personas afectadas por las recientes lluvias, que ocasionaron daños en cinco estados del país.

“A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

“Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población. A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido. Asimismo, trabajamos en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond en el Pacífico”, escribió en su cuenta de X.

