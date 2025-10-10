Las 5 razones por las que debes de desayunar huevos todos los días

Los huevos deben estar presentes en tu dieta de todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en desayunos alrededor del mundo, presente en recetas tradicionales y modernas por igual. Este ingrediente versátil destaca por su valor nutricional y su capacidad de adaptarse a múltiples preparaciones, desde platos sencillos hasta opciones más elaboradas. Su inclusión diaria en la dieta despierta interés entre especialistas y consumidores que buscan iniciar la jornada con una fuente confiable de nutrientes.

Diversos estudios han explorado el impacto del huevo en la salud, abordando tanto sus beneficios como la percepción de sus posibles riesgos. Frente a mitos sobre el colesterol y las restricciones alimentarias, la evidencia científica más reciente respalda el consumo regular, señalando que el huevo aporta proteínas, vitaminas y minerales en cantidades significativas. Tomar huevo en el desayuno puede ofrecer ventajas claras en términos de energía y bienestar físico.

Cinco razones para desayunar huevo todos los días

Estos son los beneficios del huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Fuente completa de proteína: El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para crecer, reparar tejidos y mantener la masa muscular. Una porción de huevo aporta aproximadamente seis gramos de proteína de alto valor biológico, posicionándolo como una opción eficiente y accesible.

2. Aporta nutrientes clave para el cerebro y la visión: Entre los componentes del huevo se encuentran la colina y la luteína. La colina es importante para la función cognitiva y el desarrollo cerebral, mientras que la luteína ayuda a proteger la salud ocular al reducir el riesgo de degeneración macular con el paso de los años.

3. Contribuye a la sensación de saciedad: Diversos nutriólogos coinciden en que desayunar huevo ayuda a prolongar la satisfacción tras la comida matutina, evitando antojos y reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados en el transcurso del día. Esto se relaciona con el equilibrio entre proteínas y grasas naturales presentes en el huevo.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Versatilidad en la cocina: Preparar huevo es sencillo y permite variaciones como cocido, revuelto o en omelet, lo que facilita mantener el interés por este alimento sin caer en la monotonía. Esto garantiza variedad en texturas y sabores para quienes desean mantener una alimentación equilibrada.

5. Apoyo a la salud del corazón: Las investigaciones más recientes indican que, en personas sanas, el consumo moderado de huevo no eleva los niveles de colesterol en sangre de manera significativa. Al integrar el huevo en desayunos acompañados de verduras y cereales integrales, se promueven hábitos alimenticios más saludables.

Nutriólogos recomiendan preferir huevos frescos y cocidos de manera sencilla para conservar la mayor parte de sus nutrientes. El huevo, consumido dentro de una dieta balanceada, representa un aliado para quienes buscan mejorar su nutrición y energía desde las primeras horas del día.