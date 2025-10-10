Cuál es el impacto de consumir lentejas en las personas con diabetes

Las lentejas son un alimento saludable de elevado perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabemos que la diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia no solo en México sino en el mundo y sin duda, es también ampliamente conocido que una de las principales maneras de combatirla es con una alimentación saludable.

Y es que además del tratamiendo con medicamentos, las personas con diabetes deben cambiar sus hábitos de alimentación para controlar su enfermedad.

En este sentido, además de regular el consumo de alimentos ricos en azúcar y carbohidratos, también se recomienda incluir alimentos que ayuden a regular la glucosa de manera natural y uno de los mejores para lograr este efecto son las lentejas.

Es por eso que aquí te contamos cuál es el impacto que tiene su consumo en las personas con diabetes y como comerlas de forma saludable para obtener todos sus beneficios.

Las lentejas no solo aportan proteínas y fibra, sino también hierro de origen vegetal, aunque este se absorbe mejor si se acompaña con alimentos ricos en vitamina C.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto que tiene consumir lentejas en las personas con diabetes

Como mencionamos, el consumo cotidiano de lentejas puede tener un impacto favorable para las personas con diabetes debido a varias razones, entre las que destacan las siguientes:

Índice glucémico bajo: Las lentejas liberan glucosa lentamente en el torrente sanguíneo, ayudando a evitar picos bruscos de azúcar.

Alto contenido de fibra: Favorecen la digestión, prolongan la sensación de saciedad y colaboran en el control de los niveles de glucosa y colesterol.

Aporte de proteínas vegetales: Contribuyen a la nutrición sin aumentar las grasas saturadas, a diferencia de algunas fuentes animales.

Regulación del metabolismo: Su consumo regular puede mejorar la sensibilidad a la insulina y optimizar el aprovechamiento de la glucosa.

Minerales y antioxidantes: Proveen hierro, magnesio, zinc y antioxidantes que apoyan la salud cardiovascular, comúnmente afectada en personas con diabetes.

Su consumo ayuda a prevenir los picos de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir lentejas de manera saludable para prevenir los picos de glucosa

Para consumir lentejas de manera saludable y prevenir picos de glucosa, se recomienda:

Prepararlas con verduras: Cocinar las lentejas con zanahoria, espinaca, jitomate, calabaza, cebolla o pimiento. Las verduras añaden fibra y nutrientes, y ayudan a ralentizar la absorción de glucosa.

Evitar embutidos y carnes grasas: No agregar tocino, chorizo, salchicha o cortes altos en grasa, ya que elevan el aporte calórico y de sodio.

Limitar la sal y el aceite: Utilizar especias y hierbas para dar sabor, y aceite de oliva en cantidades moderadas.

Controlar las porciones: Consumir cantidades adecuadas, ya que incluso los alimentos saludables pueden elevar la glucosa si se ingieren en exceso.

Acompañar con cereales integrales: Si se acompaña con arroz, preferir arroz integral o quinoa para aumentar el contenido de fibra.

Evitar agregados azucarados: No añadir azúcar ni ingredientes altos en azúcares.

Mantener una preparación sencilla: Optar por sopas, guisos o ensaladas frías con lentejas, priorizando ingredientes frescos y naturales.

Las lentejas no requieren remojo previo tan largo como los frijoles y suelen cocerse más rápido, lo que las hace prácticas para la cocina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, consultar a un profesional de la salud o nutriólogo permite adaptar las porciones y combinaciones de acuerdo a las necesidades personales.