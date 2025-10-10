México

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Viuda Negra Rock será la banda mexicana de rock que abrirá este esperado espectáculo musical de la artista

Por Omar Martínez

Cecilia Toussaint comenzará su gira
Cecilia Toussaint comenzará su gira de conciertos en la CDMX y ya hay fecha y sede. Crédito: Cuartoscuro.

La cantante mexicana Cecilia Toussaint ya tiene preparado dónde comenzará su gira de conciertos en la Ciudad de México.

Desde la semana pasada, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, anunció que la artista daría una serie de conciertos en una gira por la CDMX como parte del programa “Cuícatl: la ciudad que suena”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ya hay fecha y sede donde la artista empezará esta gira por algunas zonas de la capital del país.

Cecilia Toussaint se presentará este próximo domingo 12 de octubre en la Utopía Meyehualco, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país.

La artista ha grabado 13 discos como solista. Crédito: X/@UNAM_MX-

Cabe destacar que el acceso será totalmente gratuito de acuerdo a lo notificado por las autoridades de la capital del país.

De igual manera, revelaron que Viuda Negra Rock será la agrupación que abrirá el concierto a las 15:00 horas para posteriormente dar entrada a Cecilia Toussaint.

Cecilia Toussaint se presentará este
Cecilia Toussaint se presentará este próximo domingo 12 de octubre en la Ciudad de México con un concierto. Foto: X/@CulturaCiudadMx.

“Cuícatl: La ciudad que suena” es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que transforma parques, plazas y espacios comunitarios en escenarios vivos para la música, la danza y el teatro cada domingo.

Breve historia de Cecilia Toussaint

Cecilia Toussaint es una cantante, actriz y compositora mexicana que ha destacado por su versatilidad artística y su aportación a la música y el teatro en México.

Nació el 11 de octubre de 1958 en la Ciudad de México. Inició su carrera musical durante la década de 1970 participando en diversos grupos de rock y jazz, destacándose por su voz potente y su presencia escénica.

En 1984 lanzó su disco debut como solista, titulado “Aviéntame una vida”, con el que marcó un hito en la escena del rock mexicano.

A lo largo de su trayectoria, ha experimentado con distintos géneros musicales, incluyendo rock, pop, jazz y música tradicional mexicana, colaborando con diversos músicos y grupos.

Cecilia Toussaint es una cantante,
Cecilia Toussaint es una cantante, actriz y compositora mexicana que ha destacado por su versatilidad artística y su aportación a la música y el teatro en México. Foto: Wikimedia Commons.

Además de su labor musical, Cecilia Toussaint ha participado como actriz en teatro, cine y televisión. Ha interpretado papeles en obras teatrales y en telenovelas mexicanas, consolidando una carrera integral en las artes escénicas.

Es reconocida como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional y ha recibido premios y homenajes por su trayectoria.

A lo largo de más de cuatro décadas, Toussaint ha mantenido su vigencia artística, editando discos, ofreciendo conciertos y participando en proyectos culturales.

Su influencia y aportaciones la han convertido en una figura clave de la música y la cultura mexicana contemporánea.

