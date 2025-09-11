México

¡Atención florecitas rockeras! Cecilia Toussaint busca teloneras y tú podrías estar en el escenario con ella

La iniciativa busca visibilizar y fortalecer la presencia de mujeres en la escena musical de la CDMX

Por Aura Reyna

Entre las canciones más destacadas
Entre las canciones más destacadas de la artista se encuentran "Me siento bien pero me siento mal", "Sirena de trapo", "Prendedor", "Tres metros bajo tierra", "Sácalo" y "Dueña de mi esclavitud"

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, lanzó una convocatoria dirigida a compositoras y cantautoras jóvenes de ocho alcaldías para participar como teloneras en los próximos conciertos de la reconocida artista mexicana Cecilia Toussaint.

La iniciativa forma parte del programa “Cuicatl, la ciudad que suena”, que busca promover el talento femenino emergente en la escena musical capitalina.

Las seleccionadas tendrán la oportunidad de abrir los conciertos de Toussaint durante los domingos de octubre, noviembre y diciembre de 2025 en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza.

¿Cómo puedo inscribirme?

La convocatoria busca atraer mujeres
La convocatoria busca atraer mujeres artistas emergentes (FB/ Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

La convocatoria estará abierta hasta el miércoles 17 de septiembre y está dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes residentes en las alcaldías mencionadas.

Para participar, las interesadas deberán llenar un formulario en línea y subir los siguientes requisitos:

  • Nombre completo
  • Correo electrónico
  • Número de celular
  • INE vigente
  • Semblanza artística
  • Rider técnico (lista de requerimientos para su presentación)
  • Muestras en audio y video de su trabajo musical

La inscripción puede realizarse a través del siguiente enlace oficial proporcionado por la Secretaría de Cultura:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_z10vDeF05zPIbqaA5HHo6_59Ou1sRZhy7-c6fVVtPP6Hw/viewform?fbclid=IwY2xjawMwBZ1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIbHJRcEVqdjdXY2d4MjdHAR4eIJijtHSJD52rlGf0WGBrQtbeeAjIWFE5A5Ds_75Z7Ii8MjiBd6GcRH8oDA_aem__VYR1ZjrStfg3oFDk-9xNw

