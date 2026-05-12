Calendario SEP 2026: los puentes y días de descanso que quedan antes de las vacaciones del 15 de julio

La SEP confirmó el miércoles 15 de julio como fecha de cierre del Ciclo Escolar 2025-2026, tras revertir el 11 de mayo la decisión de adelantar las vacaciones al 5 de junio. El acuerdo, alcanzado en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, restaura el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación y deja a los estudiantes de educación básica con tres puentes y dos días de descanso sueltos antes del inicio del periodo vacacional de verano.
Desde hoy, martes 12 de mayo, los días sin clases confirmados en el calendario oficial son:
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- Viernes 15 de mayo — Día del Maestro (puente del 15 al 17 de mayo)
- Viernes 29 de mayo — Consejo Técnico Escolar (puente del 29 al 31 de mayo)
- Viernes 26 de junio — Consejo Técnico Escolar (puente del 26 al 28 de junio)
- Viernes 3 de julio — Registro de calificaciones (puente del 3 al 5 de julio)
En total, cuatro viernes sin clases para los alumnos, que forman tres puentes de tres días y una pausa de fin de semana extendida, antes de que el ciclo concluya formalmente el 15 de julio.
La SEP revirtió el adelanto de vacaciones tras presión de padres y organismos
El 7 de mayo, el secretario Mario Delgado Carrillo había anunciado que las 32 secretarías de Educación estatales acordaron por unanimidad adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio, con el argumento de las altas temperaturas de verano y el inicio de la Copa Mundial 2026. La medida habría dejado a los alumnos 87 días de receso, con regreso a clases el 31 de agosto.
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La propuesta generó el rechazo de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que advirtieron que recortar entre cinco y siete semanas de clases agravaría el rezago educativo del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también exhortó a la SEP a garantizar los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes.
Cuatro días después, el 11 de mayo, tras una reunión en las instalaciones de la SEP convocada a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades escolares votaron revertir el acuerdo y mantener el calendario original.
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El regreso a clases del ciclo 2026-2027 aún no tiene fecha oficial
Con el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 fijado para el 15 de julio, la SEP informó que el inicio del Ciclo 2026-2027 se definirá en los próximos días, aunque se prevé para finales de agosto. Los estados que enfrenten condiciones climáticas extremas en verano podrán solicitar a la SEP ajustes a sus actividades escolares de manera individual.
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