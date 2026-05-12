Calendario SEP 2026: los puentes y días de descanso que quedan antes de las vacaciones del 15 de julio

La SEP confirmó el miércoles 15 de julio como fecha de cierre del Ciclo Escolar 2025-2026, tras revertir el 11 de mayo la decisión de adelantar las vacaciones al 5 de junio. El acuerdo, alcanzado en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, restaura el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación y deja a los estudiantes de educación básica con tres puentes y dos días de descanso sueltos antes del inicio del periodo vacacional de verano.

Desde hoy, martes 12 de mayo, los días sin clases confirmados en el calendario oficial son:

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Viernes 15 de mayo — Día del Maestro (puente del 15 al 17 de mayo)

Viernes 29 de mayo — Consejo Técnico Escolar (puente del 29 al 31 de mayo)

Viernes 26 de junio — Consejo Técnico Escolar (puente del 26 al 28 de junio)

Viernes 3 de julio — Registro de calificaciones (puente del 3 al 5 de julio)

En total, cuatro viernes sin clases para los alumnos, que forman tres puentes de tres días y una pausa de fin de semana extendida, antes de que el ciclo concluya formalmente el 15 de julio.

La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

La SEP revirtió el adelanto de vacaciones tras presión de padres y organismos

El 7 de mayo, el secretario Mario Delgado Carrillo había anunciado que las 32 secretarías de Educación estatales acordaron por unanimidad adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio, con el argumento de las altas temperaturas de verano y el inicio de la Copa Mundial 2026. La medida habría dejado a los alumnos 87 días de receso, con regreso a clases el 31 de agosto.

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La propuesta generó el rechazo de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que advirtieron que recortar entre cinco y siete semanas de clases agravaría el rezago educativo del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también exhortó a la SEP a garantizar los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes.

Cuatro días después, el 11 de mayo, tras una reunión en las instalaciones de la SEP convocada a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades escolares votaron revertir el acuerdo y mantener el calendario original.

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Caricatura política contemporánea de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública de México, mostrando un calendario escolar gigante partido en dos, con el logo de la SEP de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso a clases del ciclo 2026-2027 aún no tiene fecha oficial

Con el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 fijado para el 15 de julio, la SEP informó que el inicio del Ciclo 2026-2027 se definirá en los próximos días, aunque se prevé para finales de agosto. Los estados que enfrenten condiciones climáticas extremas en verano podrán solicitar a la SEP ajustes a sus actividades escolares de manera individual.