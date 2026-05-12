Monreal rechaza que México esté gobernado por cárteles ante tensión con Estados Unidos: “Es tan grave como falso”

Un legislador de Morena desestimó las declaraciones del expresidente estadounidense que atribuyen al crimen organizado el dominio del país, señalando que estos pronunciamientos no reflejan la realidad binacional ni reconocen esfuerzos contra el narcotráfico. (Infobae-Itzallana)

El senador Ricardo Monreal Ávila salió al paso de una de las acusaciones más graves que ha lanzado el gobierno de Donald Trump contra México: que el país está gobernado por cárteles del crimen organizado que amenazan la seguridad nacional estadounidense. En un texto publicado este 11 de mayo, el legislador morenista calificó ese señalamiento de “tan grave como falso y erróneo” en su diagnóstico.

“Este señalamiento es tan grave, como falso y erróneo es el diagnóstico que lo alimenta”, escribió Monreal en su columna, en la que además advirtió que la sola amenaza de una intervención militar o paramilitar directa en suelo mexicano no tiene precedente ni siquiera en los episodios más tensos de la historia bilateral.

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Un momento “más delicado” que la expropiación petrolera de 1938, según Monreal

Para dimensionar la gravedad del momento, el senador recurrió a la historia. En su texto, recordó episodios críticos de la relación México-Estados Unidos como la guerra de 1846-1848, la ocupación del puerto de Veracruz en 1914 y la Expedición Punitiva del general Pershing en 1916. Sin embargo, afirmó que ni en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, se había generado el espectro de una intervención directa como la que existe hoy.

“A México le toca poner la parte más dolorosa de la guerra”

Monreal defendió el papel que ha jugado México en la lucha contra el narcotráfico y señaló que el país ha asumido los costos más altos del problema, que considera binacional:

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Personas muertas, desaparecidas y desplazadas

Dislocamiento del sistema judicial y de procuración de justicia

Ruptura del tejido social de comunidades enteras

Subrayó además que ni las ganancias del mercado criminal ni las armas con las que se ha desangrado el país pertenecen a México. “A cambio de ello, nuestra nación recibe ahora bofetadas de desprecio, amenazas y odio. No se vale y no es justo”, escribió el legislador.

Una advertencia sobre la inusual severidad de las amenazas recientes, en comparación con episodios históricos entre ambos países, fue lanzada por el representante al insistir en que México paga los mayores costos del conflicto con el narcotráfico. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Diálogo y cooperación, la apuesta de Monreal

En línea con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador apostó por la vía diplomática como la más efectiva para resolver los grandes problemas de la agenda bilateral: narcotráfico, migración, comercio y agua. “Logramos más con el diálogo, la colaboración y la cooperación, que abriendo heridas culturales e históricas que tardan más de un siglo en sanar”, planteó.

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Monreal también expresó confianza en el Trump del primer período presidencial, al que describió como alguien que supo tratar a México “como un vecino cercano, un socio justo y un amigo confiable”, en un guiño que abre la puerta a la negociación sin confrontación abierta.