México

Hombre de 60 años murió en el Hospital General luego de agresión armada en su vivienda en Culiacán

La víctima fue atacada dentro de su domicilio en la colonia Rosario Uzárraga y trasladada de urgencia; autoridades aseguraron casquillos de arma de grueso calibre en la escena del crimen

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El hombre fue agredido cuando se encontraba en su vivienda, en la colonia Rosario Uzárraga. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El hombre fue agredido cuando se encontraba en su vivienda, en la colonia Rosario Uzárraga. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un hombre identificado como José Guadalupe, de 60 años, falleció durante los primeros minutos de este martes 12 de mayo en el Hospital General de Culiacán, después de haber sido atacado a balazos dentro de su domicilio en la colonia Rosario Uzárraga.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas del lunes sobre la calle Malinche, entre Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, en el sector nororiente de la ciudad.

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Sujetos armados arribaron al inmueble y dispararon contra la víctima mientras se encontraba en la vivienda. Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Sin embargo, horas después de su ingreso al área médica, José Guadalupe murió debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

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Elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para resguardar la escena del ataque, mientras personal pericial realizó las primeras diligencias.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron varios casquillos de arma de grueso calibre, los cuales fueron incorporados como evidencia dentro de la investigación abierta por el homicidio.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas relacionadas con la agresión armada registrada en la colonia Rosario Uzárraga.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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