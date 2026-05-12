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Sheinbaum respalda revés de la SEP para no adelantar vacaciones escolares, reitera que propuesta de cambio fue desde los estados

La presidenta dijo que a pesar de la medida, los estados podrán decidir de forma autónoma adelantar el cierre del ciclo escolar

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Sheinbaum respaldó que la SEP no adelantará las vacaciones escolares. | Presidencia
Sheinbaum respaldó que la SEP no adelantará las vacaciones escolares. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó mantener sin cambios el calendario escolar actual, tras las críticas que se generaron por el anuncio de que se adelantarían al 5 de junio las vacaciones de verano por la ola de calor prevista para junio y la Copa Mundial FIFA 2026.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria recordó que en su momento hizo un llamado a mantener las seis semanas de vacaciones y a respetar lo que decidiera la dependencia federal y los secretarios de Educación estatales.

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Destacó que diversos colectivos y organizaciones, principalmente de padres de familia y maestros expresaron su rechazo a la medida, por lo que se las autoridades educativas se reunieron nuevamente para decidir sobre los cambios al calendario escolar, lo cual derivó en no adelantar el perido vacacional.

“Como saben, mi opinión fue que se mantuvieran las seis semanas de vacaciones, como estaba planteado, y que lo que decidieran los secretarios de Educación Pública de las entidades de la República se respetara.

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“El viernes pasado, todos los secretarios de Educación Pública de las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario para que las vacaciones iniciaran el 5 de junio. Como saben, hubo madres, padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo. Por eso, se reunieron nuevamente y tomaron la decisión de dejar el calendario como estaba”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo puntualizó que algunos estados aún pueden decidir de forma autónoma adelantar el cierre del ciclo escolar, ya sea por el Mundial 2026 o por cuestiones del clima.

“En todo caso, si alguna entidad —como ocurre normalmente, ya sea por las altas temperaturas o por el Mundial— quisiera adelantar la salida, podrá hacerlo como una excepción para algunas entidades", mencionó.

Ayer, que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios, por lo que las clases terminan el 15 de julio y no el 5 de junio, como se había anunciado previamente. La decisión se toma después de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, donde las autoridades escolares votan a favor de respetar el calendario original para los niveles básicos.

El jueves 7 de mayo, Mario Delgado, titular de la SEP, había anunciado que, por acuerdo unánime de las 32 secretarías estatales de Educación, el ciclo escolar concluiría el 5 de junio debido al calor extremo y al inicio de la Copa Mundial 2026.

Esta modificación generó críticas de la Unión Nacional de Padres de Familia y la Coparmex, que advertían que reducir semanas de clases agravaría el rezago educativo.

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en cualquier cambio de calendario.

Tras la nueva reunión, la SEP decide que las vacaciones de verano comenzarán el 15 de julio, como estaba previsto desde 2025 en el calendario oficial.

El regreso a clases para el ciclo 2026-2027 está previsto para finales de agosto, pero la fecha exacta se definirá en los próximos días.

Se acuerda que los estados con condiciones climáticas extremas podrán solicitar a la SEP modificaciones al calendario escolar como excepción, pero la regla general es respetar la fecha original de salida a vacaciones.

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