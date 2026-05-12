Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa

Cruz Azul y Chivas lograron meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y se medirán en las Semifinales del Clausura 2026 (X@CruzAzul | X@Chivas)

Cruz Azul y Chivas lograron meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y se medirán en las Semifinales del Clausura 2026. Los primeros 90 minutos de la serie entre ambos conjuntos se llevarán a cabo este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, mientras que el partido de vuelta se jugará el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

El enfrentamiento entre Rojiblancos y Celestes despierta gran interés al tratarse de los dos primeros puestos en la tabla general, ambos considerados entre los equipos más destacados del futbol mexicano. La Máquina, bajo la dirección de Joel Huiqui desde la última jornada, ha recuperado su nivel competitivo. Mientras tanto, Chivas, dirigido por Gabriel Milito, finalizó la Fase Regular en la segunda posición con 36 puntos.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas para la Semifinal de ida en el Estadio Banorte?

El pase a las semifinales del torneo quedó definido tras una serie de resultados que alteraron las expectativas iniciales. La remontada de los rojiblancos frente a Tigres, sumada al triunfo global de 4-2 de Cruz Azul sobre Atlas, reconfiguró el panorama para la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Huiqui consolidó su avance al imponerse en ambos encuentros de cuartos de final. La Máquina la serie con una victoria 3-2 en el Estadio Jalisco y selló su clasificación en el Estadio Banorte, donde un único gol bastó para asegurar el boleto a la etapa decisiva.

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Por otro lado, el cuadro rojiblanco protagonizó una eliminatoria de alto voltaje frente a Tigres. La ida fue adversa: el equipo de Milito cayó por dos goles de diferencia. Todo cambió en el partido de vuelta, donde el marcador de 2-0 igualó el global a tres tantos. El criterio de posición en la tabla, que favorece al mejor ubicado durante la fase regular, permitió a los de Guadalajara celebrar el pase pese al empate en la suma total de goles.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their first goal with Gonzalo Piovi and Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál fue el último antecedente entre ambos equipos?

El cruce más reciente entre Chivas y Cruz Azul en eliminación directa ocurrió en la temporada anterior, cuando disputaron los Cuartos de Final. El primer duelo, celebrado en el Estadio Akron, concluyó sin goles, mientras que la definición en el Olímpico Universitario favoreció a los capitalinos por tres tantos contra dos.

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En esa serie, el avance de Cruz Azul se resolvió en el segundo partido, luego de un empate que dejó abierta la eliminatoria tras los primeros noventa minutos. El equipo cementero capitalizó las oportunidades en el encuentro de vuelta, asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando fuera a los rojiblancos de manera ajustada.

Durante la campaña en curso, ambos conjuntos ya se enfrentaron en la jornada siete. La Máquina Celeste volvió a imponerse, esta vez por dos goles a uno. Las anotaciones de Toro Fernández y Carlos Rodríguez marcaron la diferencia, consolidando el dominio reciente de Cruz Azul sobre Chivas en duelos clave.

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