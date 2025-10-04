México

Cecilia Toussaint encabeza “Cuicatl”: proyecto para descentralizar la cultura en la CDMX

La iniciativa también rinde tributo a los 50 años de carrera artística de la cantante

Por Eduardo Marsan

Guardar
Descentralizar la cultura, proyecto "Cuicatl",
Descentralizar la cultura, proyecto "Cuicatl", gobierno de la CDMX. Screenshot @ClaraBrugadaM

La Ciudad de México se prepara para una celebración musical destacada: Cecilia Toussaint, figura pionera del rock mexicano, encabezará una serie de conciertos como parte del programa Cuicatl (“Ciudad que suena”), una iniciativa que busca llevar la descentralización cultural a todos los rincones de la capital.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, desde su cuenta de X, donde destacó la apuesta por acercar la cultura a diversos puntos de la capital y la inclusión de artistas locales en una gira que recorrerá aproximadamente 25 escenarios distribuidos en distintas alcaldías.

Ciudad que suena

La funcionaria explicó que el programa Cuicatl tiene como objetivo principal descentralizar la oferta cultural, permitiendo que actividades artísticas y conciertos lleguen a diferentes zonas. “Ella va a encabezar un programa muy importante en la ciudad, que es descentralizar la cultura a lo largo y ancho de la ciudad”, afirmó al presentarla como la figura central de esta iniciativa.

La serie de conciertos dará inicio en la Utopía Meyehualco, uno de los espacios culturales más representativos de la capital. La gira contempla la utilización de alrededor de 25 escenarios e igual número de conciertos, lo que permitirá una cobertura amplia y diversa. Los lugares y horarios específicos de cada presentación se publicarán próximamente, con la intención de facilitar la asistencia del público de todas las alcaldías.

Entre las canciones más destacadas
Entre las canciones más destacadas de la artista se encuentran "Me siento bien pero me siento mal", "Sirena de trapo", "Prendedor", "Tres metros bajo tierra", "Sácalo" y "Dueña de mi esclavitud" (Wikimedia Commons)

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la convocatoria dirigida a compositoras y artistas de cada alcaldía. La mandataria subrayó que se invitó a representantes femeninas de todas las demarcaciones a participar en la apertura de los conciertos, serán teloneras. “Hicimos una convocatoria para compositoras y para artistas de cada alcaldía, representándose cada día y haciendo canciones.

“Entonces van a abrir mis conciertos, yo voy a cantar y cada representante de cada alcaldía va a cantar sus canciones y presentar al público”, aseveró la cantante. Esta dinámica no solo promueve la participación de nuevas voces femeninas, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y colaboración entre las distintas comunidades de la ciudad.

Media década

La gira de conciertos también servirá como homenaje a los casi 50 años de trayectoria de quien fue reconocida como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México en 2018. Brugada Molina recordó este reconocimiento y destacó la importancia de celebrar la carrera de una artista que ha sido pionera en el rock mexicano y que ha contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de la entidad. Por su parte, la artista hizo hincapié en la relevancia de involucrar a la ciudadanía en este festejo.

La invitación al público es abierta y busca fomentar la pluralidad y la diversidad en cada una de las actividades programadas,

que además de Toussaint, contará con la participación de nuevas mujeres artistas y propuestas musicales.

Temas Relacionados

Cecilia ToussaintGobierno de la CDMXDescentralizar la culturaProyecto "Cuicatl"Clara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Consume el jugo de esta planta para bajar de peso de manera natural

Esta hierba contiene compuestos fenólicos y flavonoides que la que la convierte en una opción ideal para quienes buscan alternativas naturales en el manejo del bienestar físico y emocional

Consume el jugo de esta

Beca Rita Cetina 2025: ¿Aún hay registros abiertos para recibir 1,900 pesos bimestrales?

El programa abrió un nuevo periodo de inscripciones desde el pasado 15 de octubre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Aún

Embajador de EEUU en México festeja la detención de un líder del Tren de Aragua en CDMX

Este hecho se dio tras el anuncio de Omar García Harfuch sobre la captura de Nelson Arturo Echezuria

Embajador de EEUU en México

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Las versiones preliminares refieren que el ataque armado se dio después de que un hombre armado disparara con el par de personas

Se desata balacera en plena

Arístides Guerrero aclara si usa IA en las sesiones de la Corte tras críticas, pide utilizarla responsablemente

El ministro indicó que la IA se debe usar como una herramienta complementaria, verificando la información que proporcione

Arístides Guerrero aclara si usa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se desata balacera en plena

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez ignora públicamente

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

DEPORTES

Mark Sánchez, ex jugador mexicano

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

México vs Marruecos EN VIVO: Gil Mora adelanta al cuadro mexicano con un penal

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube