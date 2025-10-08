México

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

En un principio, la agrupación que compone ‘La calle de las sirenas’ y ‘La vida que va’ cambió su día de presentación

Por Omar Martínez

Kabah prepara concierto para festejar
Kabah prepara concierto para festejar Halloween en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

El grupo noventero Kabah estará de regreso para festejar con todos sus fans Halloween en la Ciudad de México, por lo que ya preparan un concierto.

Desde hace meses, la agrupación ya había anunciado este evento musical en la capital del país, por lo que los fanáticos de los noventas y en particular de la agrupación ya están esperando el evento.

Cabe destacar que en un principio el concierto de Kabah en la Ciudad de México se realizaría el 25 de octubre, pero la fecha fue pospuesta por causas ajenas a la agrupación, por lo que se reagendó un nuevo día.

Kabah se presentará en La Maraka, ubicada en la Ciudad de México, el sábado 8 de noviembre para festejar Halloween con todos sus fans de la agrupación, que lo han acompañado a lo largo de estos años.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: La Casa de los Famosos

Los intérpretes de La calle de las sirenas, Te necesito, La vida que va estarán presentes en este recinto de la capital del país para inicios de noviembre, por lo que los festejos de Halloween todavía se prolongarán para el 8 de noviembre de este año.

A través de sus redes sociales oficiales, Kabah ha compartido el evento tanto en historias de la red social Instagram como en distintas publicaciones.

Por lo tanto, la agrupación noventera se presentará en La Maraka el próximo sábado 8 de noviembre para celebrar Halloween.

Kabah: La fiesta de Halloween es la manera en que se ha presentado el concierto en la Ciudad de México.

La agrupación estará en la
La agrupación estará en la CDMX en La Maraka el sábado 8 de noviembre. Foto: Instagram/@kabah_oficial.

Breve historia de Kabah

Kabah es una agrupación musical mexicana formada en 1992, reconocida por su participación en el género del pop y su relevancia en la escena musical de México durante la década de los noventa. El grupo nació en la Ciudad de México y se hizo popular a partir de 1994, cuando lanzó su primer álbum homónimo.

Los integrantes originales de Kabah son María José Loyola Anaya, Federica Quijano Tapia, Sergio O’Farrill Gabilondo, René Ortiz Martínez, Daniela Magún Morayta y André Quijano Tapia.

María José formaba parte de
María José formaba parte de la agrupación en los inicios del grupo noventero. Foto: Archivo/Infobae México.

Con una propuesta dirigida principalmente al público adolescente, el grupo alcanzó amplia difusión gracias a temas como “La calle de las sirenas,” “Al pasar,” “Vive” y “Antro.”

Durante su trayectoria, Kabah se caracterizó por su estilo colorido y coreografías, así como por sus letras optimistas y ritmos bailables. El grupo lanzó varios discos a lo largo de los años noventa y dos mil, consolidando su presencia en la radio y la televisión mexicanas.

