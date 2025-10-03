Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

El concepto musical regresará a los escenarios con el '90's Pop Tour Antro'. Foto: Archivo/Infobae México.

Recientemente, a través de sus redes sociales oficiales, el “90’s Pop Tour Antro” informó que uno de sus tres conciertos en el Auditorio Nacional de este mes de octubre será cancelado.

Inicialmente, las fechas de este proyecto musical que reúne artistas de la década de los noventas del género pop, así como bandas musicales, serían el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

En un comunicado oficial compartido en las redes sociales oficiales del “90’s Pop Tour Antro”, se notificó que el concierto y presentación del domingo 26 de octubre sería suspendido y aquellos fans que ya compraron sus respectivos boletos se les sería rembolsado.

Por lo tanto, los conciertos de este nuevo concepto del 90’s Pop Tour solamente serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre.

El concierto será en el Auditorio Nacional con ya tres fechas confirmadas. Crédito: Instagram/@boboproducciones

En el comunicado oficial compartido en las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour Antro, explicaron por qué fue cancelada esta presentación.

Puntualizaron que se debe a circunstancias ajenas a la producción y al recinto, por lo que no dieron a conocer más detalles o una razón especifica.

Hasta el momento, ningún artista, la producción o el mismo Auditorio Nacional se ha pronunciado al respecto o dado mayores declaraciones por la suspensión del concierto del domingo 26 de octubre.

El concepto musical canceló el concierto del domingo 26 de octubre. Foto: Instagram/90spoptour.

Detalló que para el reembolso del dinero se debe consultar con ‘Superboletos’ para conocer las políticas correspondientes. Asimismo, el comunicado terminó con una frase sobre la cancelación del concierto.

“Agradecemos profundamente su comprensión y sobre todo, gracias por acompañarnos en esta historia que seguimos escribiendo juntos”, fue como terminó el mensaje de la llamada ‘máquina del tiempo’.

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el pasado sábado 3 de mayo, donde también se presentaron otros artistas como: Litzy, Lynda, entre otros más.

Este será el elenco que se presentará en el 90's Pop Tour en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@boboproducciones.

El 90’s Pop Tour se renovó y llegó la versión ‘Antro’, donde se cantarán las canciones más importantes que marcaron esta década y el Auditorio Nacional se verá como un ‘antro’ para vivir mejor esta experiencia.

Cabe recordar que anteriormente solo estaba el concepto del 90’s Pop Tour, el cual tuvo un gran éxito y estuvo en 25 ocasiones en la Arena Ciudad de México, reportando un ‘lleno total’.