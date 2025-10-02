“90’s Pop Tour Antro” cancela una de sus tres fechas en el Auditorio Nacional

90's Pop Tour Antro canceló una fecha en el Auditorio Nacional este mes de octubre. Foto: Archivo/Infobae México.

El 90’s Pop Tour se renovó y llega la versión ‘Antro’, la cual pretende vivir una noche con música de esta década del género pop y en una versión como si estuvieras en un antro.

Luego de llenar 25 Arenas Ciudad de México, recinto donde siempre se presentaron los diferentes artistas, conjuntos y grupos musicales que conforman este proyecto musical, 90’S Pop Tour Antro llegará al Auditorio Nacional de la capital del país.

Desde el mes de agosto, se anunció que el 90’s Pop Tour se transformaría en un antro y se dieron a conocer los artistas que lo conformarían.

Asimismo, dentro de todos los detalles, también se revelaron las fechas en que la llamada ‘máquina del tiempo’ estaría. Serían tres fechas en que se viviría este espectáculo en el Auditorio Nacional.

Del 24 al 26 de octubre se llevaría a cabo los tres conciertos del 90's Pop Tour Antro. Foto: Instagram/@boboproducciones.

Las fechas de presentación en el Auditorio Nacional del 90’s Pop Tour se llevarían a cabo el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Recientemente, a través de las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour, se informó que una de estas fechas en la Ciudad de México se cancelaría.

Esta noticia sorprendió a los fanáticos que ya han adquirido las respectivas entradas, a quienes se les reembolsará el dinero, de acuerdo con lo notificado por las redes sociales oficiales del evento musical.

El concierto será en el Auditorio Nacional con ya tres fechas confirmadas. Crédito: Instagram/@boboproducciones

¿Qué fecha del 90’s Pop Tour Antro fue suspendida en el Auditorio Nacional, CDMX?

De acuerdo a lo comunicado por las redes sociales del evento musical, el 90’s Pop Tour Antro suspendió el concierto programado para el domingo 26 de octubre.

No indicaron la razón por la que se canceló el concierto, pero puntualizaron que es por circunstancias ajenas a la producción y recinto.

Señalaron que para solicitar el reembolso correspondiente se deberá revisar con ‘Superboletos’ sus respectivas políticas de reembolso correspondientes.

El concepto musical canceló el concierto del domingo 26 de octubre. Foto: Instagram/90spoptour.

Hasta el momento, ninguno de los artistas, conjuntos, agrupaciones, ni el Auditorio Nacional ha brindado mayor información sobre la cancelación del concierto del ‘90’s Pop Tour Antro’ del domingo 26 de octubre.

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el pasado sábado 3 de mayo, donde también se presentaron otros artistas como: Litzy, Lynda, entre otros más.