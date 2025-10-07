Papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos en la final de LCDLFM: “Se empezó a pegar”

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo estuvo marcada por la expectación y las sorpresas que marcaron el reality más comentado del país, sino también por la reacción viral del papá de Abelito, quien presuntamente tuvo que ser atendido por paramédicos tras hacer una gran coraje.

Tras semanas de alta tensión, Abelito alcanzó el tercer lugar del programa de Televisa. Al salir de la casa se fue al foro para reencontrarse con su familia, su novia y sus seguidores entre abrazos y lágrimas. Aunque el influencer manifestó su emoción y gratitud ante sus compañeros y el público, la reacción de su padre, Abel Sáenz Martínez, se robó los reflectores.

Cámaras captaron cómo, después de la revelación del resultado, el padre del creador de contenido se apartó del grupo familiar, cruzándose de brazos, negando con la cabeza y evidenciando una actitud que muchos interpretaron en redes como inconformidad o enojo.

La expresión de Abel Sáenz comenzó a generar especulaciones desde el primer momento: usuarios de X (antes Twitter) y TikTok viralizaron el fragmento y discutieron posibles motivos detrás de su comportamiento.

Habría sido atendido por paramédicos

Tras obtener el tercer lugar en la competencia, el influencer no habría sido recibido de una forma esperada por el señor Abel a diferencia de su mamá y su novia

El episodio cobró más fuerza cuando, de acuerdo con el creador de contenido Pablo Chagra, la incomodidad de Abel Sáenz habría escalado al punto de requerir asistencia médica al finalizar el programa.

“El papá de Abelito se puso no enojado, lo que le sigue, al grado que tuvieron que llegar los paramédicos. Se ofuscó, digamos”, contó y reveló que después empezó a pegarse con la mano en la cabeza —como Belinda con la manzana. Chagra aclaró que no fue al grado de lastimarse, “pero no sé si le subió o le bajó la presión”, relató en entrevista con “La Mejor FM”.

Según el influencer, después de que lo atendieron entró caminando y se le seguía viendo molesto: “Todos los felicitaban y era así de: ‘Ah, no, no, no, no’“, afirmó.

Aseguró que la mamá de Abelito le decía: “‘Acepta las felicitaciones. Sabíamos que esto iba a pasar’”.

A la vez, Chagra aclaró que don Abel no fue grosero con nadie ni trató mal a alguna persona, solo que su molestia era visible. Además, se mencionó que Abelito ni siquiera supo lo que ocurría con su papá, ya que fue llevado directo al foro y a entrevistas con Galilea Montijo, e inmediatamente después, a la postgala, sin percatarse de la presencia de los paramédicos.

La versión de Abelito y su papá

Mientras los comentarios y la controversia crecían en redes sociales, el propio Abel Sáenz fue abordado al salir del foro de Televisa para aclarar su reacción.

“No malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme, ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito”, declaró ante medios y seguidores. El padre de Abelito insistió en que ya había asumido el resultado y aseguró: “Ya estamos hechos a la idea, el Abelito salió ganador, no hay que malinterpretar las cosas”.

También fue consultado sobre la intención de Aldo de Nigris de compartir parte de su premio con Abelito, a lo que respondió: “Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena”.

Por su parte, Abelito se refirió a la reacción de su papá durante la final de La Casa de los Famosos México. En un live con Marie Claire, aseguró que su padre no se enojó por el resultado y explicó el motivo de la actitud de don Abel en el reencuentro familiar:

“Bien feliz, miro a mi familia, a mis papás los acababa de ver y los abracé bien machín, pero a mi novia no la había visto todo este tiempo, también le di su abrazo y cuando pasa eso, él se hace un lado, se pone el viejo medio serio y lo veo serio, pero como algo de agradecimiento, es bien agradecido. Si yo estaba así, cómo estaban ellos”, aclaró Abelito.