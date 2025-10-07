México

Papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos en la final de LCDLFM: “Se empezó a pegar”

Pablo Chagra reveló que Abel Sáenz se mostró ofuscado y comenzó a pegarse en la cabeza tras enterarse de que su hijo Abelito quedó en tercer lugar del reality show

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Redes explotan contra el papá
Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo estuvo marcada por la expectación y las sorpresas que marcaron el reality más comentado del país, sino también por la reacción viral del papá de Abelito, quien presuntamente tuvo que ser atendido por paramédicos tras hacer una gran coraje.

Tras semanas de alta tensión, Abelito alcanzó el tercer lugar del programa de Televisa. Al salir de la casa se fue al foro para reencontrarse con su familia, su novia y sus seguidores entre abrazos y lágrimas. Aunque el influencer manifestó su emoción y gratitud ante sus compañeros y el público, la reacción de su padre, Abel Sáenz Martínez, se robó los reflectores.

Cámaras captaron cómo, después de la revelación del resultado, el padre del creador de contenido se apartó del grupo familiar, cruzándose de brazos, negando con la cabeza y evidenciando una actitud que muchos interpretaron en redes como inconformidad o enojo.

La expresión de Abel Sáenz comenzó a generar especulaciones desde el primer momento: usuarios de X (antes Twitter) y TikTok viralizaron el fragmento y discutieron posibles motivos detrás de su comportamiento.

Habría sido atendido por paramédicos

Tras obtener el tercer lugar en la competencia, el influencer no habría sido recibido de una forma esperada por el señor Abel a diferencia de su mamá y su novia Crédito: Instagram/ Televisa

El episodio cobró más fuerza cuando, de acuerdo con el creador de contenido Pablo Chagra, la incomodidad de Abel Sáenz habría escalado al punto de requerir asistencia médica al finalizar el programa.

“El papá de Abelito se puso no enojado, lo que le sigue, al grado que tuvieron que llegar los paramédicos. Se ofuscó, digamos”, contó y reveló que después empezó a pegarse con la mano en la cabeza como Belinda con la manzana. Chagra aclaró que no fue al grado de lastimarse, “pero no sé si le subió o le bajó la presión”, relató en entrevista con “La Mejor FM”.

Según el influencer, después de que lo atendieron entró caminando y se le seguía viendo molesto: “Todos los felicitaban y era así de: ‘Ah, no, no, no, no’“, afirmó.

Aseguró que la mamá de Abelito le decía: “‘Acepta las felicitaciones. Sabíamos que esto iba a pasar’”.

A la vez, Chagra aclaró que don Abel no fue grosero con nadie ni trató mal a alguna persona, solo que su molestia era visible. Además, se mencionó que Abelito ni siquiera supo lo que ocurría con su papá, ya que fue llevado directo al foro y a entrevistas con Galilea Montijo, e inmediatamente después, a la postgala, sin percatarse de la presencia de los paramédicos.

La versión de Abelito y su papá

Mientras los comentarios y la controversia crecían en redes sociales, el propio Abel Sáenz fue abordado al salir del foro de Televisa para aclarar su reacción.

(ViX)
(ViX)

“No malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme, ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito”, declaró ante medios y seguidores. El padre de Abelito insistió en que ya había asumido el resultado y aseguró: “Ya estamos hechos a la idea, el Abelito salió ganador, no hay que malinterpretar las cosas”.

También fue consultado sobre la intención de Aldo de Nigris de compartir parte de su premio con Abelito, a lo que respondió: “Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena”.

Por su parte, Abelito se refirió a la reacción de su papá durante la final de La Casa de los Famosos México. En un live con Marie Claire, aseguró que su padre no se enojó por el resultado y explicó el motivo de la actitud de don Abel en el reencuentro familiar:

“Bien feliz, miro a mi familia, a mis papás los acababa de ver y los abracé bien machín, pero a mi novia no la había visto todo este tiempo, también le di su abrazo y cuando pasa eso, él se hace un lado, se pone el viejo medio serio y lo veo serio, pero como algo de agradecimiento, es bien agradecido. Si yo estaba así, cómo estaban ellos”, aclaró Abelito.

Temas Relacionados

AbelitoAbel SáenzLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Ataque en CCH Sur: liberan orden de aprehensión contra Lex Ashton

El joven que perpetró el ataque en el plantel de la UNAM aún permanece hospitalizado, por lo que la Fiscalía tardará en ejecutar el mandato judicial

Ataque en CCH Sur: liberan

Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan a estudiantes de la Prepa 6

El plantel de nivel medio superior se suma a otras tres escuelas de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza este lunes 6 de octubre

Otra amenaza de bomba en

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona afectada de Zapata Vela tras explosión de acumulación de gas

Lourdes Paz, edil de la demarcación, mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía respaldarán a los afectados

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Aseguran a hombre que llevaba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

DEPORTES

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones