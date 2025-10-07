México

Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan a estudiantes de la Prepa 6

El plantel de nivel medio superior se suma a otras tres escuelas de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza este lunes 6 de octubre

Por Omar Martínez

Guardar
La Prepa 6 de la
La Prepa 6 de la UNAM recibió amenaza de bomba por segunda ocasión. Crédito: Cuartoscuro

La Escuela Nacional Preparatoria Número 6 “Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que recibió amenazas de bomba, por lo que los estudiantes de dicho plantel fueron desalojados.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 6 de octubre, lo cual se suma a otros tres planteles de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza en el día y tuvieron que desalojar a la comunidad estudiantil, académica, administrativa y demás.

Se trata de la segunda ocasión que ocurre esto en el plantel de nivel medio superior, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, a casi dos semanas de que también se reportó una amenaza.

Autoridades del plantel activaron los protocolos correspondientes y llevaron a cabo el desalojo de todas las personas que se encontraban en la Prepa 6.

Autoridades de la Prepa 6
Autoridades de la Prepa 6 de la UNAM activaron los protocolos correspondientes. Crédito: Cuartoscuro

La dirección de la preparatoria comunicó que Bomberos UNAM, junto con personal de la Coordinación de Logística y Seguridad, llevó a cabo una revisión total del inmueble.

Tras dicha inspección, no se detectaron algún tipo de materiales que representaran riesgo para la comunidad escolar.

Las actividades académicas y administrativas se reanudaron en el turno vespertino alrededor de las 14:00 horas de este lunes 6 de octubre.

Por su parte, la UNAM señaló que se presentará una denuncia penal con base en los indicios recabados, con el objetivo de que se inicien las investigaciones y se determinen las posibles responsabilidades legales.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

Otros desalojos en la UNAM hoy lunes 6 de octubre

Como se mencionó anteriormente, la Preparatoria Número 6 de la UNAM no fue el único plantel que fue desalojado este lunes 6 de octubre; también se reportaron otros tres planteles donde se reportó una amenaza de bomba.

Por las primeras horas de este lunes 6 de octubre, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, fue desalojada, luego de que se reportara una amenaza de bomba. Las actividades se reanudaron por la tarde, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por dicho plantel universitario.

La Facultad de Ciencias Políticas
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Iztacala, la Prepa 6 y el CCH Azcapotzalco fueron las escuelas donde se reportaron amenazas de bomba. Foto: Twitter / @H_Romero10.

Otro de los planteles donde se reportaron amenazas contra la comunidad fue en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Por la tarde al recibir una amenaza que ponía en peligro a los que se encontraban en el plantel universitario, la comunidad fue desalojada de la escuela. Elementos locales participaron en la inspección del lugar.

En ambos casos no se encontró algún artefacto explosivo. Lo mismo ocurrió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco, donde también se reportó una amenaza de bomba por la tarde de este lunes 6 de octubre.

Temas Relacionados

UNAMPrepa 6Amenaza de bombaCoyoacánCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Ataque en CCH Sur: liberan orden de aprehensión contra Lex Ashton

El joven que perpetró el ataque en el plantel de la UNAM aún permanece hospitalizado, por lo que la Fiscalía tardará en ejecutar el mandato judicial

Ataque en CCH Sur: liberan

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona afectada de Zapata Vela tras explosión de acumulación de gas

Lourdes Paz, edil de la demarcación, mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía respaldarán a los afectados

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Aseguran a hombre que llevaba

Profeco le dice a los adultos mayores cómo evitar fraudes bancarios

Las personas de la tercera edad enfrentan riesgos por su limitada experiencia tecnológica, lo que facilita que delincuentes cometan estafas

Profeco le dice a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

DEPORTES

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones