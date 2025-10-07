Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan a estudiantes de la Prepa 6

La Prepa 6 de la UNAM recibió amenaza de bomba por segunda ocasión. Crédito: Cuartoscuro

La Escuela Nacional Preparatoria Número 6 “Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que recibió amenazas de bomba, por lo que los estudiantes de dicho plantel fueron desalojados.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 6 de octubre, lo cual se suma a otros tres planteles de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza en el día y tuvieron que desalojar a la comunidad estudiantil, académica, administrativa y demás.

Se trata de la segunda ocasión que ocurre esto en el plantel de nivel medio superior, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, a casi dos semanas de que también se reportó una amenaza.

Autoridades del plantel activaron los protocolos correspondientes y llevaron a cabo el desalojo de todas las personas que se encontraban en la Prepa 6.

Autoridades de la Prepa 6 de la UNAM activaron los protocolos correspondientes. Crédito: Cuartoscuro

La dirección de la preparatoria comunicó que Bomberos UNAM, junto con personal de la Coordinación de Logística y Seguridad, llevó a cabo una revisión total del inmueble.

Tras dicha inspección, no se detectaron algún tipo de materiales que representaran riesgo para la comunidad escolar.

Las actividades académicas y administrativas se reanudaron en el turno vespertino alrededor de las 14:00 horas de este lunes 6 de octubre.

Por su parte, la UNAM señaló que se presentará una denuncia penal con base en los indicios recabados, con el objetivo de que se inicien las investigaciones y se determinen las posibles responsabilidades legales.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

Otros desalojos en la UNAM hoy lunes 6 de octubre

Como se mencionó anteriormente, la Preparatoria Número 6 de la UNAM no fue el único plantel que fue desalojado este lunes 6 de octubre; también se reportaron otros tres planteles donde se reportó una amenaza de bomba.

Por las primeras horas de este lunes 6 de octubre, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, fue desalojada, luego de que se reportara una amenaza de bomba. Las actividades se reanudaron por la tarde, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por dicho plantel universitario.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Iztacala, la Prepa 6 y el CCH Azcapotzalco fueron las escuelas donde se reportaron amenazas de bomba. Foto: Twitter / @H_Romero10.

Otro de los planteles donde se reportaron amenazas contra la comunidad fue en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Por la tarde al recibir una amenaza que ponía en peligro a los que se encontraban en el plantel universitario, la comunidad fue desalojada de la escuela. Elementos locales participaron en la inspección del lugar.

En ambos casos no se encontró algún artefacto explosivo. Lo mismo ocurrió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco, donde también se reportó una amenaza de bomba por la tarde de este lunes 6 de octubre.