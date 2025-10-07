Captan a militares circulando en Ciudad Universitaria: esto dijo la UNAM

El proceso para elegir al nuevo rector de la UNAM podría cambiar. (CUARTOSCURO)

El mismo día en que se desalojó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por amenaza de bomba, así como la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Prepa 6, se logró fotografiar un camión de transporte de militares en Ciudad Universitaria.

Estudiantes acusan presunta violación a la autonomía universitaria. (Especial)

Algunos estudiantes asumieron que se trataba de algún protocolo de seguridad mientras que otros mencionaron que podría tratarse de una violación a la Autonomía Universitaria.

Por su parte, la Protección Civil de CU de la UNAM aclaró que se trató de una desviación accidental.

Qué es la Autonomía Universitaria de la UNAM

a) Capacidad plena de la Universidad para gobernarse a sí misma: elegir a sus autoridades, determinar las formas de gobierno, de organización y de toma de decisiones , así como darse la legislación que requiera.

b) Posibilidad de administrar sus recursos de acuerdo con sus necesidades; tanto los edificios de su propiedad o bajo su administración, como el inventario y los recursos provenientes del subsidio estatal, donaciones o los propios que pueda generar.

c) Libertad de cátedra, para que los académicos puedan desarrollar sus tareas con libertad para elegir enfoques y metodología, sin directriz institucional, ni presiones del pode, siempre y cuando cumplan con los planes de estudio.

Todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México cuentan con Vigilancia UNAM, su propio cuerpo de seguridad y monitoreo en Prepas, FES, CCH, Iniciación Universitaria, zona cultural, la FAD y otras facultades.

Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni el Ejército Mexicano ingresan a las instalaciones de la UNAM para ejercer la autoridad; sin embargo, los planteles de dicha casa de estudios sí se rigen bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos además de la Legislación Universitaria.

Durante la Huelga estudiantil de 1999, la cual se extendió por más de 10 meses, hubo intervención de las autoridades federales para retirar a los manifestantes, en su momento esta manifestación surgió para evitar el aumento gradual de colegiaturas, por lo que tanto el plan anual como el semestral cuestan sólo 50 centavos.

Información en desarrollo*