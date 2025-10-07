México

Tras amenazas, desalojan a estudiantes y profesores de la FES Iztacala de la UNAM

Autoridades señalaron que fue encontraba una hoja de papel, la cual tenía escritas amenazas en contra de la comunidad de este plantel universitario del Estado de México

Por Omar Martínez

Estudiantes de la Facultad de
Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Iztacala fueron desalojados por amenazas contra la comunidad. (X/@Gob_Tlalne)

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron desalojados de las instalaciones del plantel universitario debido a que se recibió una advertencia de amenazas en contra de la comunidad.

Esto ocurrió durante la tarde de este lunes 6 de octubre en la escuela de nivel superior de la máxima casa de estudios del país, la cual se ubica en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones, autoridades de dicho plantel encontraron una hoja de papel donde venía escrita una presunta serie de amenazas en contra de la comunidad estudiantil de la FES Iztacala.

Una vez que fue encontrada la hoja de papel, estudiantes de la FES Iztacala, así como el personal docente, administrativo y trabajadores del lugar, fueron desalojados de las instalaciones del plantel de la UNAM.

En una hoja de papel
En una hoja de papel estaba escrito una amenaza en contra de la comunidad de este plantel de UNAM. Foto: X/@Gob_Tlalne.

En la cuenta oficial de redes sociales del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, mencionaron que las autoridades activaron los protocolos correspondientes.

Por su parte, minutos después por la tarde y a través de sus redes sociales oficiales de la FES Iztacala, se compartió un comunicado donde se explicó y refirió acerca de la situación.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

¿Qué dijo la FES Iztacala de la UNAM acerca de la amenazas recibidas la tarde de hoy lunes 6 de octubre?

La FES Iztacala publicó un comunicado oficial en sus redes sociales oficiales donde habló sobre el desalojo de la comunidad estudiantil del plantel, así como de las amenazas recibidas en una hoja de papel contra la comunidad.

Señaló que este lunes 6 de octubre se recibió un mensaje, en donde nuevamente apuntaba a una posible situación de riesgo en el plantel universitario.

Cabe destacar que el plantel no especificó qué tipo de amenazas estaban escritas en la hoja de papel, pero todo apunta a que se trataba de una amenaza de bomba.

Por ello, se tomó la decisión de llevar a cabo un desalojo de todas las personas que se encontraban en la escuela de la UNAM, donde involucra a personal docente, estudiantes, administrativos, entre otros más.

Mencionó que solicitó la intervención de las autoridades locales para llevar a cabo la revisión de las instalaciones por parte del personal competente y especializado.

Autoridades locales intervinieron una vez
Autoridades locales intervinieron una vez que se reportó la amenaza de bomba en este plantel de la UNAM. Foto: X/@Gob_Tlalne.

Cabe destacar que no fue el único plantel de la UNAM donde se reportó el desalojo de la comunidad por presuntas amenazas. Durante la mañana de este lunes 6 de octubre, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de Ciudad Universitaria reportó una amenaza de bomba, al igual que la Preparatoria Número 6.

