Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reanudará actividades tras amenaza de bomba

En un comunicado, la institución explicó que se realizaron inspecciones en el campus

Por Mariana L. Martínez

La comunidad estudiantil de la
La comunidad estudiantil de la FCPyS exigió también presupuesto para las prácticas de campo de las y los estudiantes de la carrera de antropología (Foto: Twitter / @H_Romero10)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigió un comunicado a la comunidad de la FCPyS. En el mensaje se informa que, tras inspeccionar todas las instalaciones con equipos especializados de protección civil y bomberos, quedó descartada la amenaza de artefacto explosivo en el campus de la facultad.

El aviso aclara que las actividades académico-administrativas serán reanudadas a partir de las 15:00 horas de este lunes 6 de octubre.

La notificación oficial está firmada por Dr. Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Por qué desalojaron la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

La evacuación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad Universitaria se produjo este lunes tras la circulación de un mensaje en redes sociales que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en los baños del plantel.

Este fue el supuesto mensaje
Este fue el supuesto mensaje que estudiantes encontraron en los baños de la facultad (Redes sociales)

La alerta se suma a una serie de incidentes recientes en otras sedes de la universidad, generó una respuesta inmediata de las autoridades y la activación de los protocolos de seguridad.

El mensaje fue difundido en grupos de Facebook de estudiantes, advertía: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”. La publicación generó inquietud entre la comunidad universitaria y motivó la rápida intervención de los responsables del plantel.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales confirmó la amenaza a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde informó que, ante la posibilidad de un artefacto explosivo en el campus, se procedió a la evacuación de las instalaciones conforme al Protocolo de Actuación. “Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”, se pudo leer.

En la operación participaron tanto personal administrativo como especialistas y el equipo de bomberos, quienes se encargaron de revisar el área y garantizar la seguridad de los estudiantes y trabajadores. Videos y publicaciones que documentaban el desalojo circularon en diversos grupos estudiantiles, reflejando la preocupación y el impacto que generó el incidente en la comunidad académica.

Este episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en la UNAM, tras amenazas similares en otros planteles como la FES Iztacala y el reciente asesinato de un alumno en el CCH Sur.

