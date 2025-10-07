Ingrid Martz y la difícil decisión de vivir con tu ex por el bien de los hijos: “No se debe seguir así”

La actriz puso los reflectores sobre una dinámica cada vez más frecuente en años recientes en México. (@ingridmartz, Instagram)

La actriz Ingrid Martz sorprendió a sus seguidores al confesar que lleva más de dos años separada de su esposo, Rodrigo Luque, aunque continúan viviendo bajo el mismo techo. A través de un video publicado en Instagram y TikTok, explicó que la decisión de seguir compartiendo casa con su expareja obedece a una razón poderosa: su hija de seis años.

La actriz Ingrid Martz anunció en sus redes sociales que desde hace 2 años está separada Rodrigo Luque Crédito: @ingridmartz, Instagram

Un divorcio definitivo

“Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de dos años dejamos de ser pareja”, expresó Martz, visiblemente conmovida. La actriz de 46 años explicó que mantenerse unidos en un mismo hogar ha sido una manera de garantizar estabilidad emocional a su hija. “Para mí era imposible dividir el tiempo con Martina. No podía soportar la idea de perder días o semanas con ella. Se me salía el corazón solo de pensarlo”, confesó.

Aunque reconoció que la convivencia ha sido cordial y basada en el respeto, Martz admitió que llegó un punto en el que la situación dejó de ser sana. “Creo que hay un momento en el que ya no se debe seguir así, por el bien de todos”, dijo. La actriz confirmó que ya inició los trámites legales de divorcio, un proceso que describe como doloroso, pero necesario.

En Instagram quedó registro de la última Navidad que el matrimonio pasó en familia antes de sus crisis. (@ingridmartz, Instagram)

Una dinámica insostenible

Martz también reveló que su hija ha notado el distanciamiento entre sus padres, lo que la llevó a reconsiderar prolongar más tiempo la convivencia. “Los niños sienten todo. Por eso decidí hablar, cerrar este ciclo y hacerlo desde la verdad”, explicó.

La actriz agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró que su relación con Rodrigo se mantiene en buenos términos, centrada en la crianza compartida de Martina. Sin embargo, subrayó que vivir bajo el mismo techo no los convierte en pareja: “La separación es inminente y estamos tratando de hacerlo de la forma más amorosa posible”.

Divorciados pero bajo el mismo techo: un fenómeno al alza

La decisión de Ingrid Martz no es un caso aislado. De acuerdo con un estudio reciente de la firma de abogados Martín Aranda, especializado en derecho familiar, uno de cada ocho divorciados en México continúa viviendo con su expareja por razones económicas o familiares.

El fenómeno, conocido como “cohabitación post divorcio”, ha crecido un 35% en los últimos cinco años, impulsado por el aumento en los costos de vivienda y el deseo de mantener la estabilidad de los hijos.

El reporte explica que esta dinámica se presenta sobre todo en zonas urbanas, donde mantener dos hogares resulta financieramente complicado. “Las familias están priorizando la seguridad emocional de los menores y la estabilidad económica, aunque eso implique permanecer juntos físicamente tras una ruptura”, señala el informe.

La historia de Ingrid Martz refleja un cambio profundo en las dinámicas familiares actuales: separarse ya no siempre implica dejar de convivir. (Instagram: @ingridmartz)

Sin embargo, los especialistas advierten que esta convivencia puede generar desgaste emocional si no se establecen límites claros. “Cuando la separación se extiende sin acuerdos formales, el conflicto tiende a reactivarse. Es recomendable definir responsabilidades, espacios y tiempos para evitar tensiones innecesarias”, agrega el documento.

La historia de Ingrid Martz refleja un cambio profundo en las dinámicas familiares actuales: separarse ya no siempre implica dejar de convivir. En un contexto donde el costo de la vida y el bienestar de los hijos pesan tanto como los sentimientos, muchas parejas optan por un divorcio emocional antes que uno físico.

Para Martz, el proceso de soltar ha sido una lección de amor y madurez. “Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido con gratitud y aprender de ello”.

En Instagram queda registro de la última Navidad del matrimonio, cuando en 2023 posaron como una familia feliz para un revista o, quizá, tener un recuerdo familiar de sus años maravillosos.