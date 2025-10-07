México

El fruto mexicano olvidado que previene el desgaste de las articulaciones y regular la presión arterial

A pesar de sus beneficios pocas personas lo consumen en la actualidad

Por Abigail Gómez

Guardar
Su consumo brinda beneficios antiinflamatorios
Su consumo brinda beneficios antiinflamatorios que ayuda a la salud del cartílago y los tendones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe un fruto de origen mexicano que antes era ampliamente consumido y valorado por sus beneficios para la salud; sin embargo, su consumo es cada vez menor.

Nos referimos al xoconostle, el cual es el fruto de una variedad de nopal, conocido científicamente como Opuntia matudae o también algunas veces como Opuntia joconostle que se distingue por su sabor ácido y su forma ovalada.

Su piel es generalmente de color rosado, verdoso o rojo, y en el interior tiene una pulpa jugosa con semillas.

Este fruto es tradicional de México y se utiliza en la gastronomía para preparar salsas, aguas frescas, mermeladas y diversos platillos, aprovechando su sabor agrio.

Además, el xoconostle contiene fibra, vitamina C y antioxidantes, lo que le otorga valor nutricional y medicinal. Resaltan sus beneficios para la salud articular y del corazón, beneficios que pocas personas conocen y sobre las cuales te contamos a continuación.

El xoconostle fue parte fundamental
El xoconostle fue parte fundamental de la alimentación en las culturas prehispánicas, tanto en la dieta diaria como en usos medicinales.

Cuáles son los beneficios del xoconostle para la salud de las articulaciones

El xoconostle ofrece varios beneficios para la salud de las articulaciones, principalmente gracias a sus compuestos activos y su perfil nutricional:

  • Propiedades antiinflamatorias: Contiene compuestos fenólicos y antioxidantes que pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios asociados con molestias articulares.
  • Rico en vitamina C: La vitamina C participa en la síntesis de colágeno, proteína esencial para la estructura y función adecuados de cartílagos, tendones y ligamentos.
  • Aporte de fibra: Su contenido de fibra contribuye a la correcta absorción de nutrientes y a mantener un peso corporal saludable, factor importante en la prevención de desgaste articular.
  • Actividad antioxidante: Sus flavonoides y otros antioxidantes ayudan a neutralizar radicales libres, lo que puede proteger las células articulares de posibles daños.
Aunque estos beneficios pueden apoyar
Aunque estos beneficios pueden apoyar la salud articular, el consumo de xoconostle debe integrarse dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida adecuado. Ante enfermedades articulares crónicas, es recomendable consultar con un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios que brinda a la salud el consurmir xoconostle

Además de sus beneficios para la salud articular, consumir xoconostle aporta muchos otros beneficios a la salud gracias a su composición nutricional y compuestos bioactivos:

  • Apoyo al sistema inmunológico: Su alto contenido de vitamina C contribuye al fortalecimiento de las defensas naturales del organismo.
  • Efecto antioxidante: Los compuestos fenólicos y flavonoides presentes ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.
  • Mejora de la salud digestiva: La fibra del xoconostle favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre.
  • Propiedades antiinflamatorias: Puede ayudar a reducir procesos inflamatorios internos, lo que resulta beneficioso para la salud en general.
  • Control de peso y saciedad: Su bajo contenido calórico y aporte de fibra generan sensación de saciedad, facilitando el control del apetito.
  • Salud cardiovascular: Colabora en la regulación de la presión arterial y en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón gracias a su perfil de fibra y antioxidantes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir xoconostle para obtener sus beneficios

El xoconostle puede consumirse de diversas formas para aprovechar sus beneficios nutricionales:

  • Crudo: Se puede pelar y comer directamente, en gajos o en cubos, solo o en ensaladas.
  • Salsas y aderezos: Su sabor ácido aporta un toque distintivo a salsas frescas, moles y vinagretas.
  • Agua fresca: Se licua con agua y un poco de endulzante natural, filtrando las semillas, para obtener una bebida refrescante y rica en vitamina C.
  • Guisos y sopas: Se añade en trozos a sopas, guisos y caldos, donde su acidez equilibra sabores.
El nombre xoconostle proviene del
El nombre xoconostle proviene del náhuatl “xococ” (agrio) y “nochtli” (tuna), que significa literalmente “tuna agria”. Foto: Gobierno de México

Recomendaciones:

  • Lavar y pelar el fruto antes de su consumo para eliminar espinas y residuos de la piel.
  • Consumirlo de manera regular, integrándolo a platillos cotidianos.
  • Moderar el uso de azúcares añadidos en preparaciones dulces.

Estas formas de consumo permiten aprovechar el xoconostle como fuente de fibra, vitamina C y antioxidantes en la dieta diaria.

Temas Relacionados

frutasxoconostlenutriciónBienestararticulacionesmexico-noticias

Más Noticias

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Aseguran a hombre que llevaba

Profeco le dice a los adultos mayores cómo evitar fraudes bancarios

Las personas de la tercera edad enfrentan riesgos por su limitada experiencia tecnológica, lo que facilita que delincuentes cometan estafas

Profeco le dice a los

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

La cantante y actriz sorprendió a sus seguidores con una publicación desde Monclova que muchos interpretaron como una pista sobre el posible distanciamiento con el comediante de ‘La Cotorrisa’ desatando especulaciones en redes sociales

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Ranking Netflix México: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

DEPORTES

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones