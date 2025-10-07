México

¿Cuántos seguidores aumentó? Así reaccionó Abelito cuando se enteró del impacto que tuvo en redes sociales tras LCDLFM

Aldo de Nigris, Dalílah Polanco y Shiky quedaron anonadados tras conocer la cantidad de seguidores que tiene su compañero en Instagram

Por Adriana Castillo

El creador de contenido quedó
El creador de contenido quedó en tercer lugar. (Foto: @el_abelito_oficial, Instagram)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya terminó y los cinco finalistas se encuentran adaptándose a la realidad tras pasar 10 semanas en aislamiento.

Entre ellos se encuentra Abel Sáenz, también conocido como Abelito, quien recientemente se viralizó en redes sociales por la manera en que reaccionó al enterarse del número de seguidores que tiene en Instagram tras su paso por el reality show.

Y es que aumentó 2 millones de seguidores, un número superior al que obtuvieron otros participantes de la temporada.

La reacción del ex participante del reality show se viralizó. (IG/@maicmoon)

“No mam*s, tenía 600. Padre santo, solo espero que todos estos no broten al marcharme... 2.5 millones”, dijo.

Abelito, quien se encontraba en un camerino con sus compañeros cuando recibió la noticia, quedó anonadado con el impacto que tuvo su participación en La Casa de los Famosos México y sus colegas, Aldo, Shiky y Dalílah, lo felicitaron.

El momento quedó grabado y se viralizó en redes sociales, donde varios internautas aplaudieron el desempeño de Abelito en el reality show y bromearon con la sorpresa que se llevarán algunos ex habitantes cuando entren a sus redes sociales, pues su número de seguidores aumentó muy poco.

Aldo de Nigris y Abelito
Aldo de Nigris y Abelito aclaran si se repartirán los 4 millones: “Que lo bonito no se rompa por dinero” (Foto: Televisa)
  • "El Abelito merecía ganar, fue un fraude."
  • "El Shiky: Eso quiere decir que yo subí como 10 millones."
  • "Ese es tu mejor premio Abelito!"
  • "Y Aldo Oficial ahorita tiene 3.1 millones."
  • “Yo quiero ver la reacción de Shiky al ver sus seguidores."

¿Aldo de Nigris repartirá los 4 millones de pesos con Abelito?

Luego de que el sobrino de Poncho de Nigris fue nombrado como el gran ganador de La Casa de los Famosos México 2025, él hizo una petición.

Aldo de Nigris es el
Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, dijo.

Sin embargo, ambos dieron a conocer que esta propuesta no se llevará a cabo:

“No, no, no, yo mira, la verdad, yo lo que sí... Pues miren, ya vieron por qué, por qué el viejo es número uno, ¿no? Es un amor de persona, es, no, una chulada, es un amor, compa, o sea, como dicen, el corazonsote que tiene. Y yo, la verdad, estoy agradecido con la vida y con la casa por haberme dado este hermano. Tienes que... siempre se busque en la vida una persona así, leal, firme y todo. Y yo con eso me doy por pagado y hasta le sale sonando el cambio al viejo que me está debiendo algo”, dijo Abelito en el programa Hoy.

AbelitoLa Casa de los Famosos MéxicoAldo de NigrisInstagramDalílah PolancoShikymexico-entretenimiento

