¿Coincidencia o destino? El orden de las visitas familiares en La Casa de los Famosos México anticipó el resultado final

Aldo De Nigris se consagró ganador de la tercera temporada

Por Anayeli Tapia Sandoval

Cinco días antes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, la visita de familiares y amigos cercanos de los seis finalistas marcó la recta final del reality y, por coincidencia o destino, anticipó lo que ocurriría este domingo: el orden en que ingresaron los familiares fue exactamente inverso al resultado final de la competencia.

El pasado martes, al iniciar la semana final, La Jefa sorprendió a los seis habitantes (Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Abelito, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Shiky) al permitirles convivir durante 24 horas con sus seres queridos.

El primero en recibir visita fue Alexis Ayala, cuyo reencuentro con su hija Stephanie quedó marcado por un intercambio de abrazos y gratitud: “Esto no me lo esperaba, te amo, gracias, Jefa, te ves hermosa”, expresó el actor visiblemente conmovido. Siguió Mar Contreras, abrazando a su esposo Julio apenas cruzó la puerta.

Andrea de Nigris, hermana de
Andrea de Nigris, hermana de Aldo, en La Casa de los Famosos México. (ViX)

La dinámica familiar continuó con la llegada de Abraham, pareja de Shiky; don Abel, padre de Abelito; Marta Guzmán, amiga de Dalílah Polanco; y cerró Andrea, hermana de Aldo de Nigris.

Un patrón inesperado

El domingo 5 de octubre, el público vio revelado el podio de La Casa de los Famosos México. La secuencia en la que ingresaron los familiares resultó ser exactamente el inverso de los lugares definitivos:

  • Stephanie entró primero y Alexis concluyó en sexto lugar.
  • Julio entró después y Mar quedó quinta.
  • Abraham fue tercero y Shiky se despidió cuarto.
  • Don Abel ingresó antes de que Abelito obtuviera el tercer puesto.
  • Marta Guzmán fue la penúltima y Dalílah Polanco terminó segunda.
  • Andrea, hermana de Aldo de Nigris, fue la última visitante y su hermano se coronó ganador.
Este orden disparó la conversación en redes y foros de seguidores del reality. Muchos se preguntaron si se trató de una mera casualidad o de un curioso presagio, pues la convivencia familiar precedió exactamente la salida secuencial de cada finalista durante la gran final.

Así se vivió la final

La gala final de La Casa de los Famosos México se celebró el domingo 5 de octubre frente a millones de espectadores, quienes fueron los encargados de definir el desenlace a través de su voto. La jornada reunió a Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris, los cinco finalistas que llegaron hasta la última noche después de más de 70 días de convivencia.

Durante la transmisión, Galilea Montijo anunció que se habían registrado más de 41 millones de votos, una cifra histórica para el reality.

Mar Contreras fue la primera en abandonar la noche. Antes de salir La Jefa le dijjo: “Fuiste socia de Alexis, cuidaste de la manada y llenaste de sabores la cocina. Que nunca se te olvide la mujer valiosa y suficiente que eres”.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Luego Shiky se despidió eufórico tras conocer que era el cuarto lugar, mientras La Jefa le reconoció: “Llegaste a mi casa con más dudas que certezas, pero siempre jugaste en el lado amable, procuraste el bienestar de todos. Te vas de esta casa con 14 amigos, si me lo permites, 15”.

Abelito fue el siguiente en despedirse. La despedida estuvo marcada por palabras sentidas de La Jefa: “Llegaste por sorpresa en esta casa y mira ahora aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo día en el que no jugaras en la casa y siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa. ¡Estamos machín, firmes!”.

Dalílah Polanco fue nombrada subcampeona de la temporada. Al salir, rompió en llanto al reencontrarse con su madre. La Jefa recalcó: “Entraste a mi casa incrédula, pero sales como una gran mujer. Hasta siempre”.

Finalmente, Aldo De Nigris fue anunciado como el gran ganador con un total de 19 millones 130 mil 698 votos. Aldo celebró entre lágrimas y saltos, mientras Dalílah lo felicitaba con un abrazo y aplausos.

Tras el anuncio, Aldo De Nigris compartió: “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”. Como cierre simbólico, fue invitado a apagar las luces de la casa, marcando el final de la temporada con una ovación tanto del público como de sus compañeros.

La Casa de los Famosos México 2025Aldo de NigrisDalílah PolancoAbelitoShikyMar ContrerasAlexis Ayalamexico-entretenimiento

