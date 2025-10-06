Así fue la presentación de Majo Aguilar durante la gran final de ‘México Canta’

Majo Aguilar se presentó en la gran final de 'México Canta'. Foto: Captura de pantalla - YoutTube (Canal 22).

Majo Aguilar se presentó la noche de este domingo 5 de octubre en la gran final del concurso “México Canta”.

La artista fue una de las artistas invitadas para cantar algunas melodías como parte de las presentaciones musicales de este evento.

Aguilar estuvo presente en el escenario del concurso, el cual se llevó a cabo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El evento arrancó a las 19:00 horas y fue transmitido por Canal 22 y en sus diferentes plataformas y redes sociales digitales de YouTube y X.

Teatro de la Ciudad 'Esperanza Iris' fue el lugar donde se llevó a cabo la gran final del concurso. Foto: Cortesía/Canal 22.

Luego de la presentación de algunos concursantes, Majo Aguilar salió al escenario acompañada de mariachis para cantar dos melodías: Quiero un amor y Así fue.

La artista cantó en la final de este concurso este domingo 5 de octubre. (Crédito: X/@Canal22)

Tras cantar las primeras melodías, la artista ofreció unas palabras al público asistente:

“Qué emocionante estar aquí en un evento tan importante que es la música y la música que nos da tanto; la música mexicana que nos llena de tanta vida, que tiene tanta historia y que se le dé el peso que merece nuestra música mexicana”, dijo la cantante ante el público asistente de la gran final de ‘México Canta’, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

"Qué emocionante estar aquí", dijo la artista ante el público del Teatro Iris. (Crédito: X/@Canal22)

Otro de los invitados especiales que estuvieron presentes en el concurso de ‘México Canta’ fue Intocable, agrupación que salió al escenario minutos después de Majo Aguilar.

Intocable también fue de los artistas invitados para la gran final de 'México Canta'. Foto: Captura de pantalla - YouTube (Canal 22).

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Atención a las Causas del Gobierno de México, enfocada en promover la convivencia, la identidad cultural y la construcción de una sociedad más justa.

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música (CMM), organiza una iniciativa binacional que busca visibilizar voces que promueven la paz a través de la música y su vinculación con el territorio.

Breve historia de Majo Aguilar

Majo Aguilar es una cantante y compositora mexicana nacida en 1994, integrante de la reconocida familia Aguilar, hija de Antonio Aguilar hijo y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Inició su carrera profesional en 2016 con interpretaciones que fusionan música regional mexicana, pop y ranchera. Su primer EP, “Soy”, se lanzó en 2019 e incluye éxitos como “Cielito Lindo”.

Su estilo mezcla la tradición familiar con sonidos contemporáneos. Majo se ha distinguido también como figura en redes sociales y plataformas digitales, donde comparte su música y vida personal.

Ha sido nominada a diversos premios musicales en México.

La cantante se presentará el próximo mes en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: @majo_aguilar, Instagram.

La cantante ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 9 de noviembre.