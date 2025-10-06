México

Estos son los concursantes que llegaron a la gran final de “México Canta”

Majo Aguilar e Intocable son los artistas y agrupaciones invitadas para la final de este concurso musical

Por Omar Martínez

Este domingo 5 de octubre
Este domingo 5 de octubre se lleva a cabo la gran final de "México Canta". Diseño: Jovani Pérez / Infobae México.

Este domingo 5 de octubre se transmitirá la gran final de ‘México Canta’, donde el público que ha seguido este concurso de nivel nacional decidirá quién será el ganador o la ganadora.

La final será transmitida por Canal 22 y en las diferentes redes sociales de dicha televisora, tanto en su cuenta oficial de YouTube, X y su plataforma de streaming.

Autoridades del Gobierno de México informaron e invitaron para que este domingo 5 de octubre sigan la transmisión de la gran final, donde se darán a conocer los nombres de las personas seleccionadas para representar a una nueva generación de voces en la música mexicana.

Las y los elegidos fueron definidos por votación del público y especialistas, mediante interpretación y composición de piezas que transmiten mensajes sobre la paz y la prevención de adicciones.

La final del concurso será transmitida este domingo 5 de octubre. (Crédito: Youtube/Canal22)

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Atención a las Causas del Gobierno de México, enfocada en promover la convivencia, la identidad cultural y la construcción de una sociedad más justa.

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música (CMM), organiza una iniciativa binacional que busca visibilizar voces que promueven la paz a través de la música y su vinculación con el territorio.

¿Quiénes son los finalistas de ‘México Canta’?

Los finalistas de este concurso de ‘México Canta’ son:

Carolina Imperial, William Zepeda, Asália y Norma, Galia Siurob, Carmen María González y Sergio Maya han sido seleccionados como finalistas y se presentarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

A este grupo se suman Roger Gregorio, Mike León, Brian Sebastián Muñoz y Lolita de 2MX2, quienes fueron integrados por el CMM debido a sus cualidades vocales, interpretación, originalidad o por la relevancia de sus letras para ser presentadas en vivo.

Teatro de la Ciudad 'Esperanza
Teatro de la Ciudad 'Esperanza Iris' será el lugar donde se llevará a cabo la gran final del concurso. Foto: Cortesía/Canal 22.

Público podrá votar para elegir a finalista para ‘México Canta’

Durante la final, el público podrá votar por las y los ganadores a través del sitio mexicocanta.gob.mx.

Cada participante tendrá la opción de seleccionar a un finalista como Mejor intérprete y a otro como Mejor composición, o bien otorgar ambos votos a la misma persona. Además, se anunciará el Premio de los especialistas.

Invitados especiales para la gran final de ‘México Canta’

Hay dos invitados especiales que acompañarán a los finalistas en esta noche de la gran final de ‘México Canta’, los cuales ya han sido confirmados.

El grupo Intocable y la cantautora Majo Aguilar se presentarán en el evento como parte de la iniciativa que reúne voces de ambos lados de la frontera.

Majo Aguilar e Intocable estarán
Majo Aguilar e Intocable estarán en la gran final de "México Canta". Foto: Especial.

