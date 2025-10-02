México

Se burlan de Ángela Aguilar tras anuncio de concierto de Majo en el Zócalo de la CDMX: “A ella sí la quieren”

Tras el rechazo a la esposa de Nodal en Guadalajara, su querida prima llegará a la capital del país como embajadora del mariachi

Por Marco Ruiz

Se burlan de Ángela Aguilar tras anuncio de concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: “A ella sí la quieren” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El próximo domingo 9 de noviembre, la cantante Majo Aguilar ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que ha desatado múltiples comentarios en redes sociales.

El anuncio ha generado comparaciones con su prima, Ángela Aguilar, enfocando la atención en el contraste de la recepción del público hacia ambas figuras de la familia Aguilar. Internautas celebraron la participación de Majo y compartieron mensajes en los que se resaltó la positiva reacción que genera la intérprete, frente al rechazo manifestado hacia Ángela en recientes presentaciones.

Majo Aguilar, embajadora del mariachi en la capital

La artista María José Aguilar Carrillo, reconocida popularmente como Majo Aguilar, confirmó por medio de sus redes sociales que encabezará el espectáculo central del Segundo Congreso Mundial del Mariachi. “Les tengo una noticia hermosa... el 9, como embajadora del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, los espero con toda la emoción del mundo en el Zócalo capitalino para que gocemos y cantemos con mariachi. El evento es completamente gratuito”, señaló la propia Majo a través de sus cuentas oficiales.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El evento, que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 9 de noviembre, contempla múltiples actividades y conciertos gratuitos en la Plaza de la Constitución. Durante esos días participarán agrupaciones como Mariachi Oro de AméricaMariachi México de Pepe Villa e Internacional Mariachi Puebla, entre otras. La programación del día 9 también incluye la presencia del embajador del mariachi Martín Urieta y de Fátima Bosh, Miss Universo México.

Reacciones en redes sociales y abucheos a Ángela Aguilar

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores de Majo Aguilar, quienes la felicitaron en diversas plataformas digitales. Al mismo tiempo, numerosos usuarios recordaron los episodios recientes en los que Ángela Aguilar —prima de Majo y actual esposa de Christian Nodal— enfrentó muestras de rechazo, incluso abucheos, en una presentación pública en Jalisco.

Los comentarios hicieron énfasis en la diferencia de aceptación entre ambas cantantes, con expresiones replicadas como “a ella sí la quieren”, en referencia a Majo.

En semanas previas, las manifestaciones de desagrado hacia Ángela Aguilar resaltaron un ambiente de tensión para la intérprete, quien actualmente enfrenta opiniones polarizadas entre los seguidores del género regional mexicano.

(Captura de pantalla: change.org)
(Captura de pantalla: change.org)

La iniciativa impulsa la exposición de la música de mariachi, declarada patrimonio cultural de la humanidad, y ofrece una variedad de conciertos, verbenas populares y talleres con acceso gratuito. Las actividades comenzarán con la participación de agrupaciones como Mariachi Ángeles de Calimaya y Mariachi Herencia de México el 5 de noviembre, para continuar durante los días siguientes con presentaciones especiales y eventos culturales.

Majo Aguilar compartió que la intención del evento es acercar la tradición del mariachi al público general y propiciar una amplia participación en la Plaza de la Constitución. “Estoy muy feliz y vamos a gozar mucho”, agregó la cantante en el anuncio difundido en redes.

Temas Relacionados

Majo AguilarÁngela AguilarZócaloCDMXPepe AguilarAntonio Aguilarconciertos gratismexico-entretenimientoChristian Nodal

