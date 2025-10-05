Gran final de “México Canta” con Intocable y Majo Aguilar: hora, dónde ver y cómo votar

El concurso vivirá su gran final - Foto: Especial

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se prepara para vibrar con una de las noches más esperadas del año: la gran final de “México Canta por la Paz y contra las Adicciones”, un certamen que busca talento y nuevo rumbo para la música nacional.

Este domingo 5 de octubre el escenario capitalino será testigo de la coronación de las voces que dan forma a la #NuevaMúsicaMexicana.

Pero el cierre no podría ser más potente: Intocable, el grupo que conquistó generaciones a ambos lados de la frontera, será el encargado de encender el escenario con su sonido inconfundible.

A su lado, Majo Aguilar llegará como invitada especial para rendir homenaje a la fuerza de la música tradicional mexicana, en una presentación que promete unir pasado y futuro en un mismo acorde.

El concurso musical se realizará en el centro del país. Crédito: México Canta

¿Cómo votar por el ganador?

En esta edición, el poder de decidir está en manos de la audiencia. Durante la transmisión en vivo por Canal 22, medios públicos y plataformas digitales, el público podrá votar en tiempo real para elegir a los ganadores en dos categorías: Mejor interpretación y Mejor composición.

El proceso es sencillo: basta con ingresar al sitio oficial del concurso, acceder a la pestaña de votaciones y seleccionar a su finalista favorito. Cada persona podrá emitir un voto por categoría, ya sea por el mismo participante o por dos distintos, lo que convertirá al público en juez directo del desenlace.

Nueve jóvenes talentos —mexicanos y mexicoamericanos— competirán por convertirse en los tres representantes de esta edición. (Gobierno de México, Fb)

La música como puente, no como herida

“México Canta” nació como una iniciativa de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, con un propósito que trasciende el espectáculo: transformar las narrativas musicales que durante años glorificaron la violencia. En su lugar, impulsa letras que hablen de amor, desamor, identidad y esperanza.

Después de seis semifinales en México y Estados Unidos, los nueve finalistas llegan a la capital con un mismo objetivo: demostrar que la música puede ser una herramienta de cambio, un lenguaje que cura y une.

Una noche para hacer historia

El Teatro Esperanza Iris, joya del Centro Histórico, se convertirá esta noche en el epicentro de un movimiento artístico que busca reconciliar al país con sus sonidos más genuinos. “Ha llegado el momento más esperado”, informó la organización del concurso. “Después de semanas de emociones, talento y entrega, conoceremos a los grandes ganadores que conquistarán el corazón de México”.

El evento premiará a la mejor canción, al mejor intérprete y también incluirá un reconocimiento especial del jurado.

Más allá de los aplausos y la competencia, la final de #MéxicoCanta celebra el poder de la música para tejer comunidad y construir paz. Entre acordeones, guitarras y voces jóvenes, el mensaje es claro: el arte puede ser el antídoto contra las adicciones y la violencia.

La cita será a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad. (Gobierno de México)

Este domingo, cuando los reflectores se enciendan y el público tome su decisión, no solo se elegirá un ganador. También se confirmará que la música mexicana vive una nueva era, guiada por el talento, la conciencia y el deseo de un país que quiere cantarse distinto.

Transmisión: Domingo 5 de octubre, 19:00 h (hora del centro).

Dónde verlo: En vivo por Canal 22, medios públicos y plataformas digitales.