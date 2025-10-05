Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

(Captura de pantalla YouTube)

Dalílah Polanco, una de las cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 3, podría cerrar su participación en el reality con cuatro millones de pesos, más un bono extra que el programa promete al ganador.

Con diez semanas de competencia intensa, la actriz llega al último capítulo junto a Shiki, Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris, y revela en exclusiva sus planes para el premio.

“Dejar las tarjetas en ceros primero, irme de viaje segundo y guardar tantito, mijo, para que oye, invertir en algo que me que se multiplique, por favor”, confesó Dalílah antes de entrar a la casa.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar Crédito: La Casa de los Famosos

La declaración refleja un equilibrio entre diversión y precaución financiera: busca disfrutar, pero también asegurar un futuro cercano al retiro.

Así se describe Dalílah Polanco

Lejos de la cámara, Dalílah se define con sinceridad total: “Soy un desmadre. Soy un despedorre, soy muy olvidad. Creo que soy una persona divertida porque toda la gente se ríe de mí o tengo cara de chiste porque, pues, por lo mismo, ¿verdad? Este, pero también eso me da de comer. Entonces, imagínate qué chingón haber encontrado en la vida algo que te sirva y que utilices tu pues tu propia cara, tu propio ser para beneficiarte de ello”.

Entre la espontaneidad y el humor, la actriz parece haber encontrado su fórmula para conectar con la audiencia.

Dalílah también admitió su vulnerabilidad frente a la manipulación, sin disfraz ni rodeos: “Manipulable completamente. Pueden hacer de mí lo que quieran.” Su franqueza añade un matiz inesperado a la competencia, donde la estrategia y la convivencia son clave para sobrevivir diez semanas de convivencia bajo cámaras.

Dalílah Polanco deslumbra con su elegancia durante su llegada a la premiación de un reconocido reality show, captando todas las miradas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la cocina, su honestidad vuelve a destacar. No se ve como chef ni pretende asumir roles domésticos: “Me gusta comer en la cocina. Me gusta comer. Espero que alguien llegue y que haga bien sabroso la comida. Yo me propongo como el pinche de oro”.

La declaración resume su estilo: directo, sin poses, con humor y autenticidad, rasgos que la han mantenido entre los favoritos del público.

(La Casa de los Famosos México // Vix)

Hoy, con el desenlace del reality, el público conocerá si Dalílah logra convertir sus sueños en realidad. Su propuesta combina placer, diversión y prudencia económica, una mezcla que refleja no solo su personalidad sino también su capacidad para convertir su carisma y sentido del humor en ventaja dentro de la competencia.

El último capítulo de La Casa de los Famosos México 3 promete emociones, sorpresas y un cierre para recordar, mientras los cinco finalistas aguardan la decisión final. Para Dalílah, el premio no solo significaría un reconocimiento a su participación, sino también la oportunidad de materializar un plan que combina disfrute inmediato y seguridad futura, con la misma autenticidad que la ha definido dentro y fuera de la casa.

(La Casa de los Famosos México)