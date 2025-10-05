México

Ariadne Díaz y José Ron regresan en ‘Papás por Siempre’: fecha de estreno, horario y elenco confirmado

Conoce los detalles de esta nueva producción que llegará a Las Estrellas

Por Armando Pereda

La telenovela iniciará pronto transmisiones
La telenovela iniciará pronto transmisiones - Foto: Especial

Una familia que se enfrenta a secretos enterrados, heridas que resurgen y la llegada inesperada de nuevos miembros: ese es el eje de Papás por Siempre, la secuela de Papás por Conveniencia que coloca a los Guevara-Mosqueda en un torbellino emocional.

En esta etapa, Tino (José Ron) y Aidé (Ariadne Díaz) deberán luchar por mantener la unión de los suyos cuando el pasado toque a la puerta y ponga en riesgo la aparente estabilidad construida con esfuerzo.

La historia apuesta por un enfoque sensible sobre el amor, la paternidad y las segundas oportunidades, explorando cómo las familias reconstituidas logran convivir bajo un mismo techo. Con momentos musicales, giros inesperados y un aire de nostalgia, la trama propone un retrato íntimo de la vida cotidiana y de los desafíos que enfrenta cualquier núcleo familiar.

La telenovela producida por Rosy Ocampo llegará a la pantalla. Crédito: Papás por siempre

¿Qué elenco tendrá Papás por siempre?

El elenco vuelve a reunir a Ariadne Díaz y José Ron como protagonistas, acompañados por los personajes que conquistaron a la audiencia en la primera entrega: Miguel Martínez (Chano), Daniela Luján (Clara Luz), Martín Ricca (Rudolf), María Chacón (Lichita) y María Perroni Garza (Chofis).

A este grupo se integran Erika Buenfil (Gisela), Altair Jarabo (Melina), José Elías Moreno (Hernán), Juan Diego Covarrubias (Bill), Tania Lizardo (Prisma) y Michelle González (Serena), entre otros.

La dirección recae en Benjamín Cann y Fernando Nesme, mientras que la fotografía está a cargo de Manuel Barajas y Alfonso Mendoza. La producción corre por cuenta de Rosy Ocampo, quien reafirma su sello de historias capaces de entretener y, al mismo tiempo, abrir conversaciones sociales necesarias.

En su mensaje en redes,
En su mensaje en redes, agradeció el apoyo recibido y dejó claro su entusiasmo por regresar pronto a la pantalla chica. (Foto: @papasporconveniencia, Instagram)

Papás por siempre tendrá una causa

En paralelo a la narrativa televisiva, Papás por Siempre se suma a una campaña social diseñada junto a Population Media Center (PMC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El objetivo es visibilizar temas como el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la violencia de género y, por primera vez, la masculinidad transformada.

Durante la presentación, Rosy Ocampo destacó la importancia de crear contenidos que vayan más allá del entretenimiento. A su vez, Natalia Cereser, vicepresidenta de Programas Internacionales de PMC, recordó que la primera entrega dejó un impacto positivo en la audiencia, razón por la cual decidieron continuar con este modelo narrativo.

'Papás por conveniencia' termina su
'Papás por conveniencia' termina su primera temporada

En representación de UNFPA, Alanna Armitage subrayó que las historias tienen el poder de transformar la vida de los jóvenes, inspirándolos a tomar decisiones libres y conscientes sobre su cuerpo y su futuro.

¿Cuándo se estrenará Papás por siempre?

La secuela de Papás por Conveniencia llegará a la pantalla el 13 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas, tomando el lugar de Monteverde, que concluirá el 12 de octubre a las 18:30 horas.

