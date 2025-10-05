Chevo promete darlo todo y sorprender en Las Estrellas Bailan en Hoy: ‘Voy con humor, disciplina y cero miedo’

El comediante será parte de este concurso de baile - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El foro del programa Hoy volverá a convertirse en pista de competencia con el estreno de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, una batalla que ya se consolidó como uno de los espacios más populares del matutino.

Entre los nuevos concursantes destaca Carlos López, “El Chevo”, quien promete dejarlo todo en el escenario, sin perder la esencia cómica que lo ha caracterizado durante años.

“Vengo a divertirme, pero también a trabajar en equipo y dar el 110 por ciento”, afirma el comediante, quien se muestra entusiasmado ante la posibilidad de descubrir una nueva faceta profesional.

Aunque no es bailarín, reconoce que el baile lo ha acompañado en su vida cotidiana y en sus espectáculos de comedia. De hecho, fue en esos shows donde nació su interés por los números coreográficos.

“Hace años incluí una rutina de baile en mi show. Era graciosa, pero me obligó a prepararme y estudiar pasos. Desde entonces, le tomé respeto al baile”.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Chevo sabe que la competencia que iniciará el próximo lunes 13 de octubre,no será fácil. El concurso se extenderá durante 10 semanas y exigirá horas de ensayo, precisión y sincronía con su pareja de baile.

“Lo que más me importa es que el público disfrute, que sienta nuestra energía”, dice convencido. Su entusiasmo es palpable cuando habla de los estilos que quiere dominar: la salsa y el hip hop son sus grandes apuestas. “La salsa tiene sabor y alegría, pero el hip hop me emociona porque representa lo actual, lo moderno. Me encanta esa vibra urbana”.

El humorista asegura que el miedo no forma parte de su vocabulario, aunque reconoce que ciertos ritmos, como la bachata, podrían ponerlo a prueba.

“No tengo miedo, pero sí respeto. La bachata me resulta complicada, sin embargo, es justo lo que me motiva: aprender”. Esa misma actitud la aplica al tema de las cargadas: “Hay que tomarlas en serio. Se requiere confianza con tu pareja, mucha comunicación y ensayos constantes para evitar accidentes”.

Su disciplina será su mejor aliada. A pesar de las múltiples ocupaciones que tiene como comediante, Chevo sostiene que el secreto está en amar lo que se hace. “Si algo te gusta, la disciplina llega sola. Uno se motiva a ensayar y mejorar”.

A diferencia de otros concursantes que buscan notoriedad, él afirma que su meta principal es conectar con la audiencia a través de la autenticidad. “No vine a pelear con los jueces ni a crear polémica. Vine a aprender. Si hay críticas, las recibo con gusto. Escuchar, entender y reírse de uno mismo es parte del crecimiento”.

El artista también comparte su admiración por íconos del baile como John Travolta y Michael Jackson, figuras que, según él, lograron transformar la música en movimiento y emoción. “Son estilos distintos, pero ambos me inspiran. Travolta me marcó con su energía setentera y Michael con su perfección escénica”.

El Chevo aplaude la diversidad que tendrá Las Estrellas Bailan en Hoy

Para Chevo, Las Estrellas Bailan en Hoy no solo representa un reto personal, sino un espacio que celebra la diversidad de talentos. “Es una oportunidad para quienes nunca habíamos bailado de forma profesional. Este concurso nos permite descubrir nuevas capacidades y mostrar al público otra cara de nosotros”.

El comediante confía en que su participación inspirará a la gente a perder el miedo al ritmo. “Bailar une, alegra y sana. Ojalá que quienes nos vean se animen a bailar en casa, con amigos o en familia. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede”.

Antes de despedirse, lanza una invitación directa: “No se pierdan Las Estrellas Bailan en Hoy. Van a reírse, emocionarse y, sobre todo, vernos dar lo mejor de nosotros. Prometo dejar el alma en la pista”.

La nueva edición del reality promete una mezcla de talento, esfuerzo y emociones, con rostros como Michelle González, Jade Fraser, Jessica Díaz, Jimena Longoria, Gualy Cárdenas y Marcelia Figueroa, quienes completan el elenco de celebridades dispuestas a convertir cada baile en un espectáculo televisivo inolvidable.

