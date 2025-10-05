Oka Giner y David Zepeda protagonizan “Somos familia”, nueva telenovela Ignacio Sada: trama, elenco y fecha de estreno

Esta historia llegará pronto a la televisión - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El productor mexicano Ignacio Sada quiere devolverle a la televisión un poco de calidez. Con ‘Somos familia’, su nueva telenovela, el realizador propone una historia cercana, que habla de lo que une a las personas cuando la vida se complica.

Protagonizada por David Zepeda, Oka Giner e Irina Baeva, la serie comenzará a grabarse el 10 de noviembre y se estrenará en mayo del próximo año. En el fondo, es un retrato de lo que muchos viven a diario: la pérdida, la necesidad de empezar de nuevo y el poder que tiene el amor para reconstruir lo que parecía perdido.

Esta historia es una adaptación de la obra original argentina de Enrique Estevanez, el mismo autor detrás de Amores verdaderos. Bajo la pluma de Juan Carlos Alcalá y Rosa Salazar, la historia migra a la Ciudad de México, que se convierte en un personaje más del relato: caótica, entrañable y testigo de reencuentros imposibles.

¿De qué se tratará ‘Somos familia’?

El eje de la historia gira en torno a Joaquín (Zepeda), un hombre de negocios que se ve obligado a hacerse cargo de los hijos de su mejor amigo tras un trágico accidente aéreo.

En una casa dominada por el desorden y la orfandad, irrumpe Verónica (Oka Giner), una periodista que se infiltra bajo la identidad de Consuelo para acercarse a la hija que fue obligada a dar en adopción cuando era adolescente. En medio de ese intento por reconstruir lo perdido, ambos protagonistas descubren que el amor, en todas sus formas, sigue siendo el refugio más poderoso.

Sada define su proyecto como una “historia amable y accesible para todo público”, una propuesta que busca equilibrar lo cotidiano con lo aspiracional. “El público no quiere ver su propia realidad amplificada, explica, quiere refugiarse en un cuento posible”.

La telenovela, asegura, explorará los desafíos urbanos sin caer en el drama crudo: mostrará la violencia y las carencias desde la sugerencia, no desde la crudeza visual.

¿Qué temas abordará ‘Somos familia’?

El productor insiste en que Somos familia no renuncia a los temas sociales, pero los aborda “con mesura y humanidad”. En su universo caben la adopción, la pérdida, la identidad y la reconstrucción emocional, siempre envueltos en una narrativa que privilegia la esperanza.

“Las familias quieren ver historias donde, pese a la adversidad, el amor siempre encuentra la manera de triunfar”, reflexiona.

Una historia urbana con corazón

Ambientada completamente en la capital mexicana, la telenovela recorrerá colonias tradicionales y espacios contemporáneos. La ciudad no será simple escenografía, sino un espejo del ánimo de los personajes: sus calles reflejarán tanto la soledad como los reencuentros, la vida cotidiana y las segundas oportunidades.

Sada promete un elenco con fuerza generacional, en el que los personajes juveniles cobrarán una relevancia especial. “Esta es la telenovela con más jóvenes en mi trayectoria”, adelanta. “Sus historias complementan la de los adultos y sostienen la idea de que todos, sin importar la edad, buscamos lo mismo: pertenecer y ser amados”.

Los protagonistas y la elección del elenco

La elección de Oka Giner fue resultado de un casting exhaustivo. Su interpretación, dice Sada, “capturó la vulnerabilidad y la determinación del personaje”. En cuanto a David Zepeda, la relación profesional y la confianza pesaron más que cualquier audición: “Es un actor con una conexión inmediata con el público. Representa esa figura protectora que todos quisiéramos tener cerca”.

El papel antagónico recae en Irina Baeva, quien, según el productor, aportará complejidad y matices a un personaje que no es simplemente “la villana”, sino una mujer guiada por su propia herida emocional.

El mensaje que busca trascender

Más allá de las intrigas y los secretos, ‘Somos familia’ se propone contar una historia sobre la reconciliación y la persistencia emocional. Sada lo resume con una frase que atraviesa toda su obra: “El amor siempre triunfa”. No como un cliché, sino como una convicción de que, aun en el caos, la ternura es una forma de resistencia.