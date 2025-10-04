Luisa Alcalde pidió a la militancia no exhibir pleitos internos: “Es hacerle el caldo gordo a la derecha”

La dirigente de Morena reiteró que en la elección de 2027 no habrá nepotismo. (X/@LuisaAlcalde)

Durante su visita del viernes 3 de octubre de 2025 en Baja California, Luisa María Alcalde dio polémica respuesta ante los cuestionamientos de la prensa, quienes retomaron le preguntaron sobre los consejos o el mensaje para la militancia hacia quienes exhiben diferencias dentro del partido, el famoso “fuego amigo”.

Sin mencionar a Saúl Monreal o a otros senadores de Morena, la dirigente hizo énfasis en tratar las diferencias al interior de morena, “ni modo que en este movimiento haya pensamiento único, sería ridículo... esas diferencias es hacerle el ‘caldo gordo’ a la derecha si las estamos exhibiendo”.

Por lo que instó a la militancia ha presentar su queja o denuncia en las instancias correspondientes dentro de Morena, advirtió que estas tienen la facultad para llegar a expulsar a quien lo amerite.

En cuanto a los cuestionamientos por nepotismo rumbo a la elección de 2027, aseguró que los familiares de actuales funcionarios no podrán postularse como candidatos en las boletas y a partir de 2030, el partido eliminará la posibilidad de reelección en cargos de elección popular.

“Ya lo implementamos: en 2027 Morena no llevará a ningún familiar en las boletas. Eso es un compromiso ético, porque el nepotismo no tiene cabida en nuestro movimiento”, recalcó.

Sin embargo, en el tema de reelección la dirigente preció que esta figura no será eliminada para el siguiente periodo electoral: “Hoy sigue vigente para el 2027, no hemos decidido lo contrario. Pero a partir de 2030 ya no habrá reelección en los cargos de elección popular”.

Alcalde subrayó que esta decisión constituye un elemento central de una propuesta de reforma constitucional más amplia, cuyo objetivo es impedir las herencias políticas y asegurar que la representación popular no se transforme en patrimonio familiar.

“Esto no es un privilegio ni una concesión; es justicia democrática”, declaró.

Frente a las preguntas de la prensa local acerca de los presuntos nexos de la diputada federal Araceli Brown con el cártel de Sinaloa, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Alcalde Luján sostuvo que quienes posean pruebas deben presentarlas y entregarlas a las autoridades mexicanas.

“Si hay información de que alguien, de quien se trate, cometió un acto de corrupción, un delito, se tiene que investigar, las autoridades competentes tienen que investigar y en su caso se tiene que responsabilizar a quien haya cometido cualquier acto de corrupción o cualquier delito”, subrayó la dirigente nacional de Morena.